Pagelle Juve: solo Gatti lo sa...Kelly dell'anno scorso, David l'attaccante che non attacca

Pericolo scampato per la Juventus e un'occasionissima persa dalla Roma, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3. È un gol di Gatti al 93' ad impedire alla squadra di Spalletti di perdere lo scontro diretto per la Champions League. I bianconeri sono più vivi che mai, dimostrano di avere un orgoglio fuori dal comune e tengono vive le speranze per il quarto posto occupato dai giallorossi che dista quattro punti. Ecco i voti e i giudizi della sfida dell’Olimpico.
Perin 6
Preferito ancora a Di Gregorio, con una grandissima parata su Malen tiene in piedi la Juve: combo mani+faccia vincente. Sui gol non ha responsabilità specifiche.
Kalulu 5
Se Pierre è il problema, allora non ci sono problemi. Resta l'errore nel duello con Pisilli in occasione del primo vantaggio giallorosso: anche il francese, in questa stagione di gran lunga un valore aggiunto, può sbagliare.
Bremer 5
Quando non anticipa i movimenti di Malen deve rincorrere, ma non ha il passo. L'infortunio di Istanbul inevitabilmente lo condiziona, togliendogli qualcosa negli uno contro uno. Sul 3-1 di Malen divide a metà le colpe con Kelly.
Gatti (45' st) 8
Solo lui sa quanto abbia sofferto in questi mesi. L'anno scorso aveva la fascia da capitano, quest'anno la panchina è la sua dura realtà: reagisce da campione ad un destino che dà e toglie senza preavviso. Da Vlahovic di scorta funziona meglio di qualsiasi altro attaccante presente in rosa.
Kelly 5
Malen ha un'altra velocità di pensiero: periodaccio per l'inglese, tornato quello fragile dell'anno scorso. Il 3-1 sulla coscienza, sbaglia completamente una semplice manovra di fuorigioco.
Cambiaso 5.5
Troppa timidezza. Degli undici titolari, oltre a Bremer, era l'unico a non essere sceso in campo in Champions League: non ci può essere stanchezza fisica in grado di giustificare una simile apatia. Sul 2-1 giallorosso dorme, ma davanti non crea praticamente nessun pericolo.
Thuram 5.5
Si propone, combatte ed è quello che più di tutti fa arrancare Cristante in costruzione. Ma poco dopo l'1-1, quando c'è da mandare in profondità David, sbaglia in maniera clamorosa un pallone che avrebbe potuto cambiare la notte dell'Olimpico.
Miretti (28' st) 6
Non può salvare il mondo ma non si vede neanche un suo intervento sulla partita, sempre timido, mai di personalità.
Koopmeiners 5.5
Koné va al triplo dell'intensità. Senza Locatelli è proprio un'altra Juve però almeno non sparisce dalla partita.
Conceiçao 7
Primo tempo snervante, poi nella ripresa il sinistro che spedisce all'incrocio dei pali è da fuoriclasse: vale il viaggio verso la Capitale.
Zhegrova (28' st) 7
Da un suo guizzo si origina il 3-2, dalla sua punizione il pareggio finale: ha smaltito prima del tempo la delusione del gol divorato in Champions. Bravo Spalletti a metterlo dentro.
McKennie 6.5
Un po' di stanchezza, ma alla fine l'occasione più ghiotta del primo tempo è il suo colpo di testa: se non ci fosse lui a riempire l'area, come in occasione del 3-3 di Gatti...
Yildiz 5.5
Un mese nero. Dal dolorino accusato nel primo tempo di Parma si è persa la magia. E non può essere solo la stanchezza: il gol che spreca da buona posizione nel primo tempo non è perdonabile. Non per un giocatore che ha raggiunto il suo status. L'assist per il sigillo di Boga è solo un compitino per Kenan.
David 5
Un attaccante che non attacca. Raccorda il gioco, sì, ma poi? Ogni volta che viene imbeccato con palloni puliti s'incarta. Spalletti lo toglie per non mettere a dura prova i propri nervi.
Boga (17' st) 7
Impatto fotocopia del Galatasaray, stavolta condito dal gol. Oggi merita più considerazione di David.
All. Spalletti 7
Zhegrova e Boga valgono il 3-2, per il 3-3 si inventa Gatti centravanti per gli assalti finali: ora la società, prima del contratto da firmare, gli prometta un mercato da Juve.
