Pagelle Juve: solo Gatti lo sa...Kelly dell'anno scorso, David l'attaccante che non attacca

Pericolo scampato per la Juventus e un'occasionissima persa dalla Roma, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3. È un gol di Gatti al 93' ad impedire alla squadra di Spalletti di perdere lo scontro diretto per la Champions League. I bianconeri sono più vivi che mai, dimostrano di avere un orgoglio fuori dal comune e tengono vive le speranze per il quarto posto occupato dai giallorossi che dista quattro punti. Ecco i voti e i giudizi della sfida dell’Olimpico.