Roma-Juve, la doppia beffa mercato di Comolli: alla fine arriva… Joao Mario

Malen decisivo in Serie A: poteva andare alla Juve

L’olandese, come il brasiliano, è sfuggito alla Juventus che aveva pensato a lui a gennaio visti i problemi in attacco avuti con Vlahovic, David e Openda. Con il senno di poi l’ex Aston Villa avrebbe fatto comodo, per questo il terreno era stato sondato neanche un mese fa, proprio durante il mercato di riparazione, senza però arrivare a un ok per provare ad accelerare e chiudere l’operazione, lasciando così campo alla società di giallorossa di portarlo a Trigoria. E anche qui i numeri parlano chiaro sulla bontà della scelta dei giallorossi, perché al di là della rete del 3-1, la marcatura di ieri sera è la sesta in sette partite disputate dall’olandese in Serie A. Si aggiunge infatti al gol all’esordio contro il Torino e alle doppiette contro Cagliari e Napoli. In particolare la rete alla Juve e quelle alla squadra di Conte portano 2 punti in altrettanti scontri diretti per la corsa alla Champions. Dopo ieri, infatti, i giallorossi sono tornati sotto al Napoli, mantenuta invariata la distanza dalla Juventus e visto avvicinarsi il Como. Con la squadra di Fabregas lo scontro diretto arriverà tra due domeniche, ma intanto se finisse oggi il campionato la Roma sarebbe tra le prime quattro, estromettendo la Juventus, per giunta attraverso quegli uomini cercati sul mercato, ma sui quali non hanno più affondato. Una beffa che sarebbe doppia. A fine partita Gasperini è amaro: "Siamo un po’ passivi sul gol di Gatti, siamo fermi: la Juve è strutturata sulle palle inattive. Merito a loro, noi potevamo fare meglio".