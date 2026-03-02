"Un omicidio in porta", "Comolli ha peggiorato", "Juve, ascolta lui": show a Pressing post Roma

Sull’attacco ancora Zampini: “La verità è che la Juve per fare un gol deve creare 3-4 occasioni e non segna il centravanti. E quando esce David non entra l’attaccante di riserva, che è una cosa paradossale!”. Panucci: “Il problema del centravanti c’è da inizio anno. Spalletti quando vince dice che non ha problemi, quando perde comincia a dire che gli manca l’attaccante… A gennaio l’ha chiesto? Però poi lui dice che gli va bene così, per cui non si capisce mai. Ma effettivamente a una grande squadra come la Juventus l’attaccante manca sicuramente”. Ordine: “La Juve non ha gli artigli, va bene, ma se non hai nemmeno il portiere, che è elemento fondamentale…”.

Szczesny via per Di Gregorio...

Tacchinardi sulla corsa Champions: “Se questa è la Juve che deve arrivare quarta, non ci può arrivare: prende troppi gol con poca cattiveria, con poco veleno, con poca voglia di difendere. Se ci sono colpe di Kalulu sul gol di Wesley? Certo! Kalulu perde il contrasto con un grandissimo Pisilli. E guarda Cambiaso sulla rete di Ndicka! Cambiaso che fa ancora i colpi di tacco dopo aver fatto l’autorete”. Sabatini: “Il portiere non c’entra niente quindi. Focalizzarsi solo sul portiere in questo mese di febbraio nero… 20 gol in 7 partite, non è che è tutta colpa di Di Gregorio e Perin”.

Ordine replica: “Se qualcuno ha commesso un ‘omicidio’ a Torino e ha mandato via Szczesny prendendo Di Gregorio, il povero Spalletti non può fare miracoli!”. Sabatini: “Parliamo in linea generale: una squadra con due problemi, ovvero il centravanti e il portiere, la prima cosa che fa è risolvere la fase difensiva. Secondo miglior attacco della A senza centravanti? Ma nessuno sta discutendo l’allenatore, dico che questa squadra ha preso 20 gol e a febbraio non ha vinto una partita!”.