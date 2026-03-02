"Un omicidio in porta", "Comolli ha peggiorato", "Juve, ascolta lui": show a Pressing post Roma

La Juve di Luciano Spalletti al centro del dibattito. Dopo il pareggio ottenuto in extremis contro la Roma recuperando due reti nel finale, negli studi di Mediaset a 'Pressing' si analizza il momento e la stagione dei bianconeri. Il carattere visto contro i giallorossi e i gol segnati nonostante il problema centravanti, ma anche i troppi gol incassati e la corsa al posto Champions League complicata. E c'è chi sottolinea: "Fosse arrivata una sconfitta all'Olimpico, la stagione della Juventus sarebbe già finita!".
Juve e la corsa alla Champions
Alessio Tacchinardi analizza: “Se questa Juventus può qualificarsi per la Champions? Si perché anche con la Roma ha fatto cose buone, altre cose non buone. Se riesce a trovare la regolarità, tipo non prendere gol quanti ne sta prendendo… Se perde la partita all’Olimpico il primo marzo è fuori da tutto: sarebbe stato un fallimento stagionale per una squadra che comunque ha speso tanti soldi, e che nell’ultimo periodo sta facendo male. Però fortunatamente la panchina ha risposto: gioca sempre senza centravanti, ma ha dato prova di grande carattere. Ce la può ancora fare, ma deve togliere quegli errori difensivi: non si può più permettere. Se con la Roma perdeva la partita era finita la stagione”.
"Manca un attaccante"
La parola passa a Sandro Sabatini: “Se con Malen e Svilar la Juventus avrebbe vinto a Roma? La mia provocazione è che anche con Szczesny e Kean avrebbe vinto…”. Tacchinardi: "Sai cosa? Anche l’attaccante della Roma: quando gli arriva la palla in area, o il gol che fa quando strappa. Ha un carisma, una potenza… Ho sempre avuto la fortuna di giocare con grandissimi attaccanti, e l’attaccante ti determina una squadra, ti determina come giocare. Malen ogni situazione che ha è pericolosissimo. Ti può far male in qualsiasi momento: è carismatico. Alla Juve manca un attaccante, con la Roma come col Galatasaray mette Yildiz centravanti perché gli manca proprio quel giocatore lì”.
"Il rimedio? Comprare giocatori!"
Christian Panucci sull'arrivo di Spalletti: “Noi ci ricordiamo quando ha preso la Juve? Era una roba… La Juve ora ha un’anima, poi fa tutti errori individuali. E questo non è colpa dell’allenatore, ma dei calciatori che non sono della Juventus”. Sabatini: “Ti dò ragione, non è colpa dell’allenatore, però poi uno alla fine deve fare anche i confronti con i numeri: Spalletti ha la stessa media punti di Thiago Motta e Tudor. Poi il percepito lo vedo anche io che la Juventus gioca bene ed è nettamente meglio di quella che si vedeva con Motta e Tudor. Ma coi discorsi, se non trovi un rimedio… Gatti fa una prodezza da centravanti e c’è El Aynaoui che non fa il fuorigioco!”. Panucci: “L’unico rimedio? Che compri dei giocatori!”.
"Speriamo che Chiellini..."
A proposito del mercato Juve, Franco Ordine incalza: “Speriamo che non gli comprino dei giocatori, perché quelli che hanno comprato negli ultimi due anni hanno fatto disastri! Non sto dicendo che devono rimanere così! Il primo disastro l’ha commesso Giuntoli con Thiago Motta. Comolli, quando ha voluto fare tutto da solo, perché il direttore sportivo non lo voleva, ha peggiorato anziché mettere qualche toppa. Questo è il problema. Ora, per fortuna, vedo che qualche parola in più la dice Chiellini, che ha un ruolo più ritagliato. Spero che diano retta a Chiellini!”. Panucci: “Spalletti li sa scegliere i giocatori: secondo me se lo ascoltano l’anno prossimo…”. Chiude Riccardo Trevisani: “E soprattutto in 4 mesi non puoi sistemare una cosa che va male da tempo”.
Il problema difesa
Si passa ad analizzare la fase difensiva: “La Juve ha subito 20 gol nelle ultime 7 partite, quanto il Milan in tutta la Serie A di quest’anno La Juve non è una squadra solida! Non si sporca le mani a difendere: non gli piace lottare, soffrire nel difendere, cosa che il Milan fa! Cambiaso, ad esempio, non se le sporca le mani”. Ordine replica: “Non è che non si sporca le mani: non è capace!”. Massimo Zampini dice la sua: “Per quanto riguarda la fase difensiva, in questo caso, credo sia il terzo gol dove la Juve si è preparata male perché la Roma con una verticalizzazione arriva in porta. Ma per il resto, se il difensore si scorda di marcare in area, se quell’altro la passa all’avversario. Degli ultimi 20 gol citati, la Juve ne avrà regalati 10-12, senza offesa per gli avversari. Passaggi all’avversario, errori in area: a Istanbul perdiamo palla 3 volte in area! Non so se è fase difensiva questa: sono errori dei singoli!”.
La questione centravanti
Sull’attacco ancora Zampini: “La verità è che la Juve per fare un gol deve creare 3-4 occasioni e non segna il centravanti. E quando esce David non entra l’attaccante di riserva, che è una cosa paradossale!”. Panucci: “Il problema del centravanti c’è da inizio anno. Spalletti quando vince dice che non ha problemi, quando perde comincia a dire che gli manca l’attaccante… A gennaio l’ha chiesto? Però poi lui dice che gli va bene così, per cui non si capisce mai. Ma effettivamente a una grande squadra come la Juventus l’attaccante manca sicuramente”. Ordine: “La Juve non ha gli artigli, va bene, ma se non hai nemmeno il portiere, che è elemento fondamentale…”.
Szczesny via per Di Gregorio...
Tacchinardi sulla corsa Champions: “Se questa è la Juve che deve arrivare quarta, non ci può arrivare: prende troppi gol con poca cattiveria, con poco veleno, con poca voglia di difendere. Se ci sono colpe di Kalulu sul gol di Wesley? Certo! Kalulu perde il contrasto con un grandissimo Pisilli. E guarda Cambiaso sulla rete di Ndicka! Cambiaso che fa ancora i colpi di tacco dopo aver fatto l’autorete”. Sabatini: “Il portiere non c’entra niente quindi. Focalizzarsi solo sul portiere in questo mese di febbraio nero… 20 gol in 7 partite, non è che è tutta colpa di Di Gregorio e Perin”.
Ordine replica: “Se qualcuno ha commesso un ‘omicidio’ a Torino e ha mandato via Szczesny prendendo Di Gregorio, il povero Spalletti non può fare miracoli!”. Sabatini: “Parliamo in linea generale: una squadra con due problemi, ovvero il centravanti e il portiere, la prima cosa che fa è risolvere la fase difensiva. Secondo miglior attacco della A senza centravanti? Ma nessuno sta discutendo l’allenatore, dico che questa squadra ha preso 20 gol e a febbraio non ha vinto una partita!”.
"Se non vai in Champions non è che..."
Zampini sul momento della squadra: “Il periodo è sicuramente così, un mese infernale giocate tante in 10. Giusta l’analisi, la Juve prendi troppi gol, ma stavolta me lo prendo il pareggio ragazzi. La Roma è forte, è in condizione, tu sei stanco arrivando da una serata che ti distrugge psico-fisicamente e comunque la riprendi!”.
Trevisani: “C’è solo una squadra che ha preso meno gol del Milan, ed è la Roma che invece è una squadra che cerca di proporre. Solo tre volte la Roma ha preso più di un gol in questo campionato, e due volte è stata la Juventus”. Sabatini: “Voi state scomponendo tutti questi dati. Ma questa è una situazione che devi correggere: sei sesto in classifica! Alla fine se non vai in Champions non è che ti danno il premio della critica”. Ancora Zampini: “Se la Juve regala il pallone 10 volte e prende gol 10 volte… Non credo che Spalletti chieda di perdere la palla!”.
Il calendario a confronto
Sulla lotta per l'Europa, Panucci afferma: “Avesse perso contro la Roma… Per la Champions c’è anche un concorrente in più, che è il Como. Vero che ora la Juventus c’ha un calendario dove deve approfittarne, se vuole in zona Champions. E deve sperare che la Roma sbagli qualcosa, così come il Como”. Trevisani: “La Roma ha l’Europa League, la Juve non ha più le coppe. Il Como ha 2 partite in Coppa Italia, massimo 3 se dovesse andare in finale. La Roma invece potrebbe averne 7… E ovviamente alle partite si arriva con un diverso dispendio di energie. Quando vai sull’orgoglio, sulla voglia, quando ci credi… La Juventus veniva da un periodo incredibile: Atalanta, Como, Galatasaray, Inter. Tutte gare dispendiose e andate male, alcune giocate in 10, ma con la Roma ha comunque trovato la forza di pareggiare”. Sabatini: “La Juve ha trovato la forza? No, ha trovato Gatti centravanti…”. Panucci: “Lui li ha sempre fatti questi gol: forse si crea più occasioni Gatti dentro l’area che David…”.
"La Juve di Roma va assolta"
A chiudere il discorso Zampini: “Secondo me ogni tanto la Juventus sembra non aver capito il pericolo della stagione. Se tu dopo 3’ regali il pallone agli avversari arrivando a mezzo cm dal segnare… Quella non è la stanchezza. Ma per il resto la Juve vista contro la Roma la assolvo. Spalletti dice ‘Il primo tempo non mi è piaciuto’, io comunque la Juve l’ho vista giocare a calcio, ci ha provato. Certo fa errori clamorosi, prende gol ogni azione, non ha centravanti, però per una volta trova il gol dalla panchina e io dico questo: Milan, Napoli vincono partite sporche al 90° brutte, faticate, la Juve non la fa mai. Prendiamoci questa rimonta con la Roma, che erano pure stanchi dopo il Galatasaray”.
