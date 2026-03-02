Juve, ecco il tuo centravanti: in grande spolvero c'è... Milik. E i tifosi sui social: "Miracolo!"

Juve subito al lavoro. All'indomani della sfida emozionante con la Roma, con un pareggio preziosissimo ottenuto nel finale, i bianconeri si sono immediatamente recati sul campo d'allenamento per preparare la prossima sfida. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo sabato alle 20.45: all'Allianz Stadium arriva il Pisa. Tra i giocatori presenti alla seduta anche... Arkadiusz Milik.
Juve, riecco Milik! E i tifosi...
L'attaccante polacco si era già allenato alla vigilia del ritorno di Champions contro il Galatasaray: dopo una prima parte di differenziato, Milik aveva raggiunto il resto del gruppo. Nel video social pubblicato dal club, in cui vengono ritratti i calciatori bianconeri scendere in campo per l'allenamento (da Zhegrova a Locatelli passando per Pinsoglio e Di Gregorio), presente ancora una volta il centravanti classe 1994. Milik è apparso concentrato ma anche con un accenno di sorriso: un saluto in camera e subito in campo, partecipando anche alla partitella coi compagni come mostrato in un'altra clip pubblicata.
Un buon segnale per il polacco, il cui ritorno a questo punto potrebbe sensibilmente avvicinarsi. Al post social della Juve non sono mancati i commenti ironici dei tifosi bianconeri alla vista del calciatore, assente da tempo: da "un miraggio alla Continassa" a "Milik è insieme a noi". Se gli attaccanti bianconeri latitano, ecco che il 'redivivo' Milik torna in campo: e chissà che per l'ultimo scorcio di stagione non possa dare il suo contributo in vista della lotta al piazzamento Champions.
La bella notizia per Spalletti
Avete visto che Milik è tornato in gruppo? Pensate che possa riuscire a giocare almeno un minuto prima della fine della stagione?
Al momento nessuno si sbilancia. Anzi la stessa notizia del suo allenamento con la squadra è da gestire con cautela, perché altre volte al sua comparsa in gruppo è stata piuttosto fugace. Però, una cosa è assodata: al momento Milik non ha nessun problema e clinicamente è guarito da ogni problema (gli ultimi in ordine di tempo erano stati una ferita che si era procurato in palestra e una piccola lesione muscolare). Insomma, se riuscisse a proseguire gli allenamenti in gruppo, nulla vieterebbe di rivederlo in campo. Spalletti sarebbe il più felice. Non solo perché il problema dell’attacco è grave (con David e Openda non all’altezza e Vlahovic infortunato), ma anche perché ha una grande stima di Milik e gli piacerebbe molto poterlo inserire nel suo scacchiere. Sì, ma i tempi? Se tutto fila liscio, in teoria, potrebbero essere necessarie due/tre settimane. Ma trattandosi di un giocatore che ha giocato l’ultima partita il 25 maggio del 2024, nessuno si sbilancia troppo. Si naviga a vista, sperando di toccare terra il più presto possibile.
