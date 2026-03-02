Juve, ecco il tuo centravanti: in grande spolvero c'è... Milik. E i tifosi sui social: "Miracolo!"

La bella notizia per Spalletti

Avete visto che Milik è tornato in gruppo? Pensate che possa riuscire a giocare almeno un minuto prima della fine della stagione?

Al momento nessuno si sbilancia. Anzi la stessa notizia del suo allenamento con la squadra è da gestire con cautela, perché altre volte al sua comparsa in gruppo è stata piuttosto fugace. Però, una cosa è assodata: al momento Milik non ha nessun problema e clinicamente è guarito da ogni problema (gli ultimi in ordine di tempo erano stati una ferita che si era procurato in palestra e una piccola lesione muscolare). Insomma, se riuscisse a proseguire gli allenamenti in gruppo, nulla vieterebbe di rivederlo in campo. Spalletti sarebbe il più felice. Non solo perché il problema dell’attacco è grave (con David e Openda non all’altezza e Vlahovic infortunato), ma anche perché ha una grande stima di Milik e gli piacerebbe molto poterlo inserire nel suo scacchiere. Sì, ma i tempi? Se tutto fila liscio, in teoria, potrebbero essere necessarie due/tre settimane. Ma trattandosi di un giocatore che ha giocato l’ultima partita il 25 maggio del 2024, nessuno si sbilancia troppo. Si naviga a vista, sperando di toccare terra il più presto possibile.