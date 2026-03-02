Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, ecco il tuo centravanti: in grande spolvero c'è... Milik. E i tifosi sui social: "Miracolo!"

Bianconeri subito al lavoro all'indomani della sfida dell'Olimpico contro la Roma: sabato riparte la corsa per il piazzamento Champions
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Juve subito al lavoro. All'indomani della sfida emozionante con la Roma, con un pareggio preziosissimo ottenuto nel finale, i bianconeri si sono immediatamente recati sul campo d'allenamento per preparare la prossima sfida. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo sabato alle 20.45: all'Allianz Stadium arriva il Pisa. Tra i giocatori presenti alla seduta anche... Arkadiusz Milik.

Juve, riecco Milik! E i tifosi...

L'attaccante polacco si era già allenato alla vigilia del ritorno di Champions contro il Galatasaray: dopo una prima parte di differenziato, Milik aveva raggiunto il resto del gruppo. Nel video social pubblicato dal club, in cui vengono ritratti i calciatori bianconeri scendere in campo per l'allenamento (da Zhegrova a Locatelli passando per Pinsoglio e Di Gregorio), presente ancora una volta il centravanti classe 1994. Milik è apparso concentrato ma anche con un accenno di sorriso: un saluto in camera e subito in campo, partecipando anche alla partitella coi compagni come mostrato in un'altra clip pubblicata.

Un buon segnale per il polacco, il cui ritorno a questo punto potrebbe sensibilmente avvicinarsi. Al post social della Juve non sono mancati i commenti ironici dei tifosi bianconeri alla vista del calciatore, assente da tempo: da "un miraggio alla Continassa" a "Milik è insieme a noi". Se gli attaccanti bianconeri latitano, ecco che il 'redivivo' Milik torna in campo: e chissà che per l'ultimo scorcio di stagione non possa dare il suo contributo in vista della lotta al piazzamento Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La bella notizia per Spalletti

Avete visto che Milik è tornato in gruppo? Pensate che possa riuscire a giocare almeno un minuto prima della fine della stagione?
Al momento nessuno si sbilancia. Anzi la stessa notizia del suo allenamento con la squadra è da gestire con cautela, perché altre volte al sua comparsa in gruppo è stata piuttosto fugace. Però, una cosa è assodata: al momento Milik non ha nessun problema e clinicamente è guarito da ogni problema (gli ultimi in ordine di tempo erano stati una ferita che si era procurato in palestra e una piccola lesione muscolare). Insomma, se riuscisse a proseguire gli allenamenti in gruppo, nulla vieterebbe di rivederlo in campo. Spalletti sarebbe il più felice. Non solo perché il problema dell’attacco è grave (con David e Openda non all’altezza e Vlahovic infortunato), ma anche perché ha una grande stima di Milik e gli piacerebbe molto poterlo inserire nel suo scacchiere. Sì, ma i tempi? Se tutto fila liscio, in teoria, potrebbero essere necessarie due/tre settimane. Ma trattandosi di un giocatore che ha giocato l’ultima partita il 25 maggio del 2024, nessuno si sbilancia troppo. Si naviga a vista, sperando di toccare terra il più presto possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve subito al lavoro. All'indomani della sfida emozionante con la Roma, con un pareggio preziosissimo ottenuto nel finale, i bianconeri si sono immediatamente recati sul campo d'allenamento per preparare la prossima sfida. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo sabato alle 20.45: all'Allianz Stadium arriva il Pisa. Tra i giocatori presenti alla seduta anche... Arkadiusz Milik.

Juve, riecco Milik! E i tifosi...

L'attaccante polacco si era già allenato alla vigilia del ritorno di Champions contro il Galatasaray: dopo una prima parte di differenziato, Milik aveva raggiunto il resto del gruppo. Nel video social pubblicato dal club, in cui vengono ritratti i calciatori bianconeri scendere in campo per l'allenamento (da Zhegrova a Locatelli passando per Pinsoglio e Di Gregorio), presente ancora una volta il centravanti classe 1994. Milik è apparso concentrato ma anche con un accenno di sorriso: un saluto in camera e subito in campo, partecipando anche alla partitella coi compagni come mostrato in un'altra clip pubblicata.

Un buon segnale per il polacco, il cui ritorno a questo punto potrebbe sensibilmente avvicinarsi. Al post social della Juve non sono mancati i commenti ironici dei tifosi bianconeri alla vista del calciatore, assente da tempo: da "un miraggio alla Continassa" a "Milik è insieme a noi". Se gli attaccanti bianconeri latitano, ecco che il 'redivivo' Milik torna in campo: e chissà che per l'ultimo scorcio di stagione non possa dare il suo contributo in vista della lotta al piazzamento Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
Juve, ecco il tuo centravanti: in grande spolvero c'è... Milik. E i tifosi sui social: "Miracolo!"
2
La bella notizia per Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS