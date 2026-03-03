Spalletti devastato, i giocatori ancora di più: il segreto che ha riacceso la fiamma Juve

La corsa alla Champions League e le prossime sfide decisive

Lucio insiste sul lavoro quotidiano, dosa toni e parole, cerca di analizzare tutto ciò che gli succede con la lente della lucidità, come ha fatto ieri alla Continassa di fronte al gruppo. Sì, benissimo la reazione: l’orgoglio non si allena, s’incarna. E in questo senso la Juve oggi ha una solidità granitica, a prescindere dal risultato fi nale è sempre squadra: il Como è da incasellare nell’archivio degli episodi isolati, delle eccezioni che confermano la regola. Ma poi Spalletti ha passato al setaccio ogni singolo errore individuale: la precisione nei passaggi, i movimenti sui calci piazzati, i dolori inferti da Pisilli e Malen, i due giocatori che la Juve non è stata in grado di neutralizzare. Quello contro la Roma è punto di ripartenza: i due punti lasciati sul tavolo da Gasperini devono diventare benzina. Anche perché il mese di marzo non ammette errori, così come il principio di aprile: in serie arrivano Pisa, Udinese, Sassuolo e Genoa. Nella corsa Champions League i 12 punti da conquistare in queste quattro partite sono fuori discussione. Non ammettono, insomma, verbi al condizionale.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE