Spalletti preso di mira, cori in Roma-Juve: la decisione del Giudice Sportivo

Roma-Juve non è mai una partita banale, a prescindere da cosa c'è in palio. I tifosi giallorossi sono tra i più caldi della Serie A, ma contro i bianconeri hanno superato il limite, puntando soprattutto l'ex Spalletti, che ha lasciato una grande pagina di storia nella capitale. Ma nel calcio il passato viene spesso subito dimenticato. Il Giudice Sportivo però non ha chiuso un occhio e ha multato la società a casua dell'attegiamento e i cori deli ultras contro il tecnico della Vecchia Signora. Vari anche i giocatori squalificati, si sono salvati invece gli allenatori.