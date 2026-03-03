Spalletti preso di mira, cori in Roma-Juve: la decisione del Giudice Sportivo

Roma-Juve non è mai una partita banale, a prescindere da cosa c'è in palio. I tifosi giallorossi sono tra i più caldi della Serie A, ma contro i bianconeri hanno superato il limite, puntando soprattutto l'ex Spalletti, che ha lasciato una grande pagina di storia nella capitale. Ma nel calcio il passato viene spesso subito dimenticato. Il Giudice Sportivo però non ha chiuso un occhio e ha multato la società a casua dell'attegiamento e i cori deli ultras contro il tecnico della Vecchia Signora. Vari anche i giocatori squalificati, si sono salvati invece gli allenatori.
Giudice Sportivo, tutti gli squalificati
Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche per il prossimo turno di campionato. Una sola è arrivata a causa di un rosso diretto, quello che ha subito Pinamonti contro l'Atalanta "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Tutti gli altri salteranno la prossima giornata a causa della quinta sanzione: un cartellino giallo da diffidati. Questo l'elenco con le motivazioni:
• FREULER Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
• PARISI Fabiano (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
• TERRACCIANO Filippo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti diun avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
• VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
• VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Assenze pesanti, visto che sono tutti calciatori importanti per le rispettive squadre, che si trovano ora ad affrontare il momento più delicato della stagione, dove ogni minimo particolare può fare la differenza. Ma torniamo ora alla Roma, l'unica società multata al termine di questo turno...
Tifosi Roma contro Spalletti: multato il club
Il 3-3 di Roma-Juve ha lasciasto strascichi anche fuori dal campo. I tifosi sono stati molto accessi, anche oltre il limite consentito, prendendo di mira con cori offensivi l'ex allenatore giallorosso Spalletti, ora sulla panchina della Vecchia Signora. Per questo motivo il Giudice Sportivo ha sanzionato il club. Questa la spiegazione nel comunicato: "Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
