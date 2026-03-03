Tuttosport.com
Ravanelli live: il racconto della Juve del 1996. Partecipa al live podcast di Tuttosport

Giovedì 5 ci sarà l'intervista con il pubblico al bomber della finale di Roma. Ingresso gratuito, ma ci si deve prenotare. Il 12 Torricelli e il 19 Tacchinardi
2 min
TORINO - Ultimi posti per la serata con Fabrizio Ravanelli. Il Live Podcast di Tuttosport che ospiterà nel corso delle prossime settimane tutti gli eroi della Champions 1996. L'appuntamento con il bomber della finale è per le 20 di giovedì 5 marzo da Edit in piazza Teresa Noce 15 a Torino. L'ingresso è gratuito e gli ultimissimi posti si possono prenotare QUI.

Per un'ora Ravanelli verrà intervistato dal direttore Guido Vaciago e da Cristiano Corbo, poi ci sarà uno spazio per le domande dal pubblico. Una chiacchierata per ricordare quella meravigliosa stagione e parlare di cosa significa essere un giocatore della Juventus.

Se non riuscite a prenotarvi, non vi preoccupate perché giovedì 12 marzo si replica con Moreno Torricelli. Stessa ora, stesso posto e le prenotazioni si possono fare QUI. Mentre giovedì 19 marzo sarà la volta di Alessio Tacchinardi. Iniziate a prenotarvi, perché i posti si esauriscono molto rapidamente.

