Ravanelli live: il racconto della Juve del 1996. Partecipa al live podcast di Tuttosport

TORINO - Ultimi posti per la serata con Fabrizio Ravanelli . Il Live Podcast di Tuttosport che ospiterà nel corso delle prossime settimane tutti gli eroi della Champions 1996. L'appuntamento con il bomber della finale è per le 20 di giovedì 5 marzo da Edit in piazza Teresa Noce 15 a Torino. L'ingresso è gratuito e gli ultimissimi posti si possono prenotare QUI .

Per un'ora Ravanelli verrà intervistato dal direttore Guido Vaciago e da Cristiano Corbo, poi ci sarà uno spazio per le domande dal pubblico. Una chiacchierata per ricordare quella meravigliosa stagione e parlare di cosa significa essere un giocatore della Juventus.

Se non riuscite a prenotarvi, non vi preoccupate perché giovedì 12 marzo si replica con Moreno Torricelli. Stessa ora, stesso posto e le prenotazioni si possono fare QUI. Mentre giovedì 19 marzo sarà la volta di Alessio Tacchinardi. Iniziate a prenotarvi, perché i posti si esauriscono molto rapidamente.