Super Conceicao, perché il gol alla Roma lo avvicina a Cristiano Ronaldo e...alla famiglia

La rete segnata all'Olimpico con i bianconeri ha una tripla valenza per il talento portoghese: il dato e la storia oltre al bellissimo gesto tecnico
2 min
ConceicaoJuventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Una notte speciale, divisa da chilometri ma unita dal sangue. Francisco Conceicao segna all’Olimpico contro la Roma, Rodrigo segna in Portogallo con il Tondela. Due fratelli, due gol nella stessa sera. Il calcio come destino di famiglia. Il numero 7 bianconero ha trovato l’1-1 al 47’: punizione della Juventus, sponda di Bremer e volée sotto l’incrocio. Un gesto tecnico che ha acceso la partita e regalato il momentaneo pareggio. È stato il quarto gol stagionale, l'undicesimo con questa maglia. Ma stavolta il dato va oltre le statistiche: mentre Chico esultava sotto il settore ospiti, anche suo fratello festeggiava. Stesso giorno, stessa firma, stesso cognome sul tabellino.
 
E dentro questa favola c’è anche un record: Conceiçao è il secondo portoghese a segnare contro la Roma sia all’andata che al ritorno in Serie A, dopo Cristiano Ronaldo nel 2020/21. In Champions ha collezionato 497 minuti, con la Juve a +6 di differenza reti quando è in campo. Numeri importanti, sì. Ma quella notte, più di tutto, ha parlato di famiglia.

Tutte le news di Juventus

