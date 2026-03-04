Vlahovic, aut aut Juve: la nuova figura in campo, la certezza di Spalletti e la… vera medicina

Un passo dopo l’altro, la Juve si sta mettendo nella posizione di poter fare l’offerta giusta a Dusan Vlahovic. Impensabile, qualche settimana fa. Inevitabile, qualche settimana dopo. I bianconeri hanno avuto la certezza di quanto la partita sia aperta, e di quanto il giocatore stesso spinga per la permanenza: a prescindere dalle distanze degli scorsi mesi, a prescindere pure dall’infortunio subito e dalle tante partite saltate, Dusan e la Juventus non sono mai stati così vicini. E ne ha avuta diretta testimonianza papà Milos, quando nei giorni scorsi si è seduto al tavolo delle trattative in rappresentanza del figlio. Eccolo qui, il primo nodo: è legato alla procura del giocatore, storicamente affidata a Darko Ristic, stavolta però meno centrale del solito. Complice un aut aut pure bianconero: per proseguire la trattativa - anzi, per farla decollare - per Vlahovic è stato necessario fare una scelta diretta, provare ad andare in una direzione differente rispetto agli ultimi anni. Una nuova figura è così comparsa nei discorsi, un intermediario che curerà gli interessi dell’affare in generale e non dei singoli. Provando a mettere tutti d’accordo. Pure Ristic, che ieri si è premurato di pubblicare un’immagine del calciatore in versione Hulk con una clessidra alle spalle.