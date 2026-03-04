Dal ciclone Wanda Nara all’inflessibile mamma Rabiot: quando il calcio è gestito in famiglia

«Mamma, papà, pensateci voi». Dai primi casi, perlopiù episodici - con pochi esempi sparsi in giro per l’Europa - a uno scenario comune e ricorrente. Sono sempre di più, infatti, i giocatori che scelgono di “snobbare” le procure più prestigiose, per gestire i propri “affari” in famiglia. O ancora quelli che, in virtù di impasse evidenti nelle trattative, spingono perché siano i genitori a condurre le mediazioni più complesse. Esattamente ciò che sta accadendo sul fronte Vlahovic, con il padre che, da qui in poi, avrà un ruolo cruciale nei dialoghi per il rinnovo di Dusan in bianconero. Consiglieri fedeli, pragmatici, custodi di ciò che conta davvero. Non il denaro o tornaconti personali, ma la carriera, la vita, il futuro di chi hanno cresciuto. Attraversano le stanze d’albergo e gli uffici dei club con la stessa meticolosità con cui hanno seguito i primi passi dei loro figli sui campi da gioco. E quale interlocutore migliore di chi ha vissuto sulla propria pelle i primi allenamenti, le giornate trascorse in macchina, un chilometro dietro l’altro, per accompagnarli nelle trasferte più lontane? Di chi ha visto i propri figli cadere e rialzarsi un migliaio di volte, contribuendo a parole o con una mera pacca sulla spalla.