La Juve Next Gen ritrova la vittoria: Brambilla, compleanno e tre punti contro il Pontedera di Buffon

La Juve Next Gen, dopo due sconfitte di fila, trova il riscatto contro il Pontedera di Braglia. La formazione allenata da Brambilla riesce a conquistare tre punti in trasferta e lo fa dopo una gara molto complicata in cui i padroni di casa hanno messo in difficoltà i giovani bianconeri. La partita si sblocca alla mezzora con il diagonale preciso di Deme ma a salvare la Juve è Mangiapoco che in un paio di occasioni riesce a rispondere presente. Anche un rigore revocato per i toscani: Brambilla si gioca bene la sua carta e al monitor Sacchi torna sui suoi passi. Nella ripresa è il Pontedera a creare i maggiori pericoli senza riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa in campo anche Buffon per i padroni di casa, il figlio di Gigi. Finisce 1-0 per la Juve con tre punti che le consentono di agganciare il quarto posto.