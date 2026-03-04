La Juve Next Gen ritrova la vittoria: Brambilla, compleanno e tre punti contro il Pontedera di Buffon

La Juve Next Gen, dopo due sconfitte di fila, trova il riscatto contro il Pontedera di Braglia. La formazione allenata da Brambilla riesce a conquistare tre punti in trasferta e lo fa dopo una gara molto complicata in cui i padroni di casa hanno messo in difficoltà i giovani bianconeri. La partita si sblocca alla mezzora con il diagonale preciso di Deme ma a salvare la Juve è Mangiapoco che in un paio di occasioni riesce a rispondere presente. Anche un rigore revocato per i toscani: Brambilla si gioca bene la sua carta e al monitor Sacchi torna sui suoi passi. Nella ripresa è il Pontedera a creare i maggiori pericoli senza riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa in campo anche Buffon per i padroni di casa, il figlio di Gigi. Finisce 1-0 per la Juve con tre punti che le consentono di agganciare il quarto posto.
Pontedera-Juve Next Gen, rivivi la diretta
96' - Finisce qui! La Juve Next Gen vince in casa del Pontedera grazie al gol di Deme.
94' - Il Pontedera continua ad attaccare e si guadagna un calcio d'angolo.
90' - Sei minuti di recupero.
87' - Dopo la revisione l'arbitro conferma la decisione di campo e quindi di non assegnare il rigore al Pontedera.
85' - Buffon cade in area, ma per Sacchi è tutto regolare. Braglia dalla panchina si gioca l'FVS per mandare l'arbitro al monitor.
82' - Occasione Juve! Pagnucco serve al centro Guerra che col destro non trova la porta.
76' - Cambio per il Pontedera: dentro Caponi ed Emanuello, fuori Faggi e Kabashi. Due cambi anche per la Juve: Licina e Pagnucco, per Deme e Puczka.
70' - Cambio Pontedera: dentro Buffon e fuori Nabian.
66' - Doppio cambio Juve: dentro Mazur e Cudrig, fuori Owusu e Macca.
65' - Guerra ci prova, tiro fuori.
64' - OCCASIONE PONTEDERA! Leo sfiora il pari con un colpo di testa che finisce a lato.
54' - Doppio cambio Pontedera: dentro Fancelli e Mbambi, fuori Raychev e Paolieri.
53' - Occasione Pontedera! Nabian fa tutto da solo e va al tiro col mancino, ma conclusione fuori.
50' - Ammonito Macca! Il centrocampista bianconero stende Kabashi a centrocampo.
46' - Iniziata la ripresa.
INTERVALLO
45+8' - Termina la prima frazione: Juve Next Gen avanti sul Pontedera con la rete di Deme.
45+5' - REVOCATO IL RIGORE! Dopo averlo riviso al monitor, l'arbitro decide per togliere il calcio di rigore e anche l'ammonizione al difensore bianconero.
45+3' - RIGORE PER IL PONTEDERA! Vitali in area cade a terra dopo un contatto leggero con Van Aarle, l'arbitro senza dubbi indica il dischetto ma Brambilla si gioca l'FVS.
45' - Sei minuti di recupero.
33' - GOL JUVE NEXT GEN! Mulazzi serva in area Deme che col destro supera Biagini. Dopo un lungo controllo al monitor l'arbitro convalida la rete ma comunque Braglia si gioca l'FVS per un possibile fallo e ancora Sacchi indica il centrocampo e dà buono l'1-0 bianconero.
27' - OCCASIONE PONTEDERA! Yeboah vince un rimpallo in area e va al tiro, Mangiapoco è bravo a opporsi.
24' - Pericolosa la Juve sugli sviluppi di un angolo: Owusu va alla conclusione col mancino, pallone di poco fuori.
17' - Inizio complicato per la Juve Next Gen, i padroni di casa si affacciano in avanti e creano diversi pericoli.
14' - Conclusione di Vitali: il suo mancino termina fuori.
10' - OCCASIONE JUVE! Lancio dalle retrovie per Deme che si invola verso l'area e, da posizione defilata, prova il diagonale mancando di poco la porta.
3' - Primo squillo del Pontedera: Yeboah si incunea in area e va al tiro, ma la sua conclusione viene deviata in angolo.
1' - Iniziato il match.
Dove vedere Pontedera-Juve Next Gen
La sfida tra Pontedera e Juventus Next Gen, valida per la 30ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 18.00 allo stadio Ettore Mannucci.
Le formazioni ufficiali di Pontedera-Juve Next Gen
PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Leo, Paolieri, Sapola, Cerretti; Kabashi, Faggi; Vitali, Yeboah, Raychev; Nabian. A disposizione: Strada, Saracco, Emmanuello, Teixeira, Manfredonia, Buffon, Piana, Pietrelli, Wagner, Mbambi, Beghetto, Fancelli, Caponi. Allenatore: Braglia.
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Savio, Van Aarle, Gil Puche; Mulazzi, Macca, Faticanti, Owusu, Puczka; Deme; Guerra. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Anghelè, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Pagnucco, Mazur, Licina, Cudrig. Allenatore: Brambilla.
Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata.
