Dybala vede l'errore Roma e il gol Juve, Spalletti telecomanda Kelly e Di Gregorio muto: ecco perché

Passa un minuto dal'inizio della ripresa e Conceicao pesca dal cilindro il gol dell'1-1 lasciando increduli tutti , anche i suoi compagni. Di Gregorio dalla panchina continua a non crederci, mentre il portoghese va sotto al settore ospiti a urlare "andiamo". Mentre Gasperini è pronto al cambio, arriva il 2-1 della Roma : calcio d'angolo battuto a due, palla in area e Ndicka fa 2-1 lasciando ancora una volta Spalletti impietrito in panchina. Intanto, a gioco fermo, si arrabbia ancora con Kelly e gli urla "dovete darla a lui (indicando Thuram ndr), dovete darla sopra...". Mentre a Yildiz gli dice: "Non andare incontro alla palla". La Juve si incarta in un paio di errori banali e prende il terzo gol: Kone imbuca per Malen che con lo scavetto riesce a superare Perin per il 3-1. Nel frattempo è Boga a finire nel mirino di Spalletti per un ingresso non proprio positivo: "Vuoi giocare o no?". E ancora: "Vai addosso" chiamando il pressing dell'esterno. Poi è proprio lui ad accorciare sfruttando un errore difensivo della Roma.

L'ingresso di Gatti e l'esultanza di Spalletti

Il finale è concitato: la Roma sbaglia un paio di situazioni, lo stesso Dybala dalla panchina indica ai suoi di tenere la palla lontano dalla propria area. E proprio da qui nasce il gol del pari bianconero: la Juve si guadagna una punizione pericolosa. Gatti ci crede e arringa i suoi con la fascia al braccio. Ed è proprio lui a trovarsi il pallone sui piedi per il gol del 3-3. Yildiz chiede ai suoi di andare a centrocampo perché vuole vincerla, il difensore e compagni vanno invece sotto ai tifosi per esultare. Gasperini è una furia in panchina e getta via il cronometro, mentre Spalletti al fischio finale esulta con Gatti. Finisce così: 3-3 con la Juve che recupera due gol in 12' e si tiene aperte le speranze per il quarto posto.

