Dybala vede l'errore Roma e il gol Juve, Spalletti telecomanda Kelly e Di Gregorio muto: ecco perché

A pochi giorni dalla gara dell'Olimpico resta negli occhi la prestazione della Juve e la voglia di recuperare lo svantaggio per tenersi aggrappati alle speranze per il quarto posto. Dal 3-1 al 3-3 nel recupero con il gol di Gatti a tenere invariate le distanze con quei quattro punti recuperabili nelle undici gare al termine della Serie A. Nel consueto Bordocam su Dazn è possibile notare l'intensità della gara, le indicazioni di Spalletti e Gasperini durante la partita, soprattutto gli errori nati sui gol.
Spalletti e la richiesta a Perin
L'inizio della gara è subito di studio. Spalletti chiede calma ai suoi, soprattutto a Perin, nella gestione del possesso per capire anche i movimenti degli avversari. Passano pochi minuti e proprio sul rilancio sbagliato, e corto, del portiere bianconero è Pisilli a recuperare palla e andare alla conclusione, sulla ribattuta Pellegrini spara alto da pochi passo. Mani nei capelli per Gasperini, mentre resta impassibile il tecnico della Juve. La prima occasione dei bianconeri arriva grazie ai movimenti della squadra a cambiarsi le posizioni per mandare in tilt la pressione della Roma: Spalletti chiama il taglio di Cambiaso e McKennie lo serve con un lancio a superare la difesa che poi riesce a rimediare. Per questo Gasp ne parla con i suoi giocatori: "Il taglio è di Gianluca (Mancini ndr)". La Roma all'inizio fatica a chiudere e Spalletti dalla panchina urla "più veloce" riferendosi al giro palla dei suoi.
Spalletti, Ndicka e l'indicazione a Kelly
Il primo giallo della partita è per Wesley e Gasperini è una furia: "Non c'è un fallo...", il tutto saltando davanti alla propria panchina e al limite dell'area tecnica, urlando al quarto uomo. La Juve intanto continua a creare pericoli: il tiro ribattuto da Conceicao e il colpo di testa di McKennie. Il tecnico giallorosso richiama Malen: "Forte, forte", chiamando la pressione sui difensori della Juve. Intanto Spalletti richiama Kelly perché deve "giocare di più" e, soprattutto, alzare il pallone per cercare Thuram dietro la linea, mimando anche il gesto dalla panchina. Poco dopo arriva il gol giallorosso: Perin lancia lungo (Spalletti si infuria chiedendo di giocarla a Kelly), nell'azione poi Pisilli recupera palla in un contrasto con Kalulu e serve Wesley che trova l'1-0. L'allenatore bianconero entra in campo di un paio di metri infuriato con i suoi, Ndicka intanto chiede l'ammonizione per Spalletti che a sua volta, poi, si rifiuta di stringere la mano al difensore dopo le scuse.
Conceicao, le urla a Kelly e Boga
Passa un minuto dal'inizio della ripresa e Conceicao pesca dal cilindro il gol dell'1-1 lasciando increduli tutti, anche i suoi compagni. Di Gregorio dalla panchina continua a non crederci, mentre il portoghese va sotto al settore ospiti a urlare "andiamo". Mentre Gasperini è pronto al cambio, arriva il 2-1 della Roma: calcio d'angolo battuto a due, palla in area e Ndicka fa 2-1 lasciando ancora una volta Spalletti impietrito in panchina. Intanto, a gioco fermo, si arrabbia ancora con Kelly e gli urla "dovete darla a lui (indicando Thuram ndr), dovete darla sopra...". Mentre a Yildiz gli dice: "Non andare incontro alla palla". La Juve si incarta in un paio di errori banali e prende il terzo gol: Kone imbuca per Malen che con lo scavetto riesce a superare Perin per il 3-1. Nel frattempo è Boga a finire nel mirino di Spalletti per un ingresso non proprio positivo: "Vuoi giocare o no?". E ancora: "Vai addosso" chiamando il pressing dell'esterno. Poi è proprio lui ad accorciare sfruttando un errore difensivo della Roma.
L'ingresso di Gatti e l'esultanza di Spalletti
Il finale è concitato: la Roma sbaglia un paio di situazioni, lo stesso Dybala dalla panchina indica ai suoi di tenere la palla lontano dalla propria area. E proprio da qui nasce il gol del pari bianconero: la Juve si guadagna una punizione pericolosa. Gatti ci crede e arringa i suoi con la fascia al braccio. Ed è proprio lui a trovarsi il pallone sui piedi per il gol del 3-3. Yildiz chiede ai suoi di andare a centrocampo perché vuole vincerla, il difensore e compagni vanno invece sotto ai tifosi per esultare. Gasperini è una furia in panchina e getta via il cronometro, mentre Spalletti al fischio finale esulta con Gatti. Finisce così: 3-3 con la Juve che recupera due gol in 12' e si tiene aperte le speranze per il quarto posto.
