Gazzoli ospite in casa Juve. E con Spalletti è subito tormentone: "Hai raspato bene"

Gianluca Gazzoli ospite alla Continassa. Martedì 4 marzo, il noto speaker radiofonico, youtuber e podcaster italiano ha fatto visita allo Juventus Training Center, dove ha raggiunto il gruppo allenato da Luciano Spalletti - reduce dalla trasferta di Roma - nonché lo stesso tecnico bianconero, con cui è stato immortalato in una foto condivisa sui profili social della società. Per l'occasione, Gazzoli - irriducibile appassionato di basket ma amante dello sport in generale - ha ricevuto in dono una maglia speciale della Vecchia Signora impreziosita dai tanti autografi. "È successo: Gianluca Gazzoli è passato dal JTC", è il commento entusiasta del club che accompagna la foto di Gazzoli e Spalletti, catturati inoltre in un momento in cui lo youtuber ha avuto la fortuna di potere apprezzare un'inedita massima dell'allenatore.
Cosa è successo
Reduce dall'esperienza di conduttore dello speciale Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, Gazzoli è stato subito chiamato sull'argomento da Spalletti. "Ti hanno fatto anche cantare o hai soltanto...?". "Be' per fortuna no", la risposta divertita dello youtuber. "Però bello, no?", "È stato incredibile. Una bellissima esperienza. Sto realizzando in questi giorni...". Da qui, la nuova massima destinata a entrare nel catalogo dei tormentoni del tecnico di Certaldo. "Significa che tu hai raspato bene in vita tua...". "Raspato?", chiede Gazzoli. "Raspare è quando con le unghia si gratta il fondo del barile bene...". "Sempre poesia comunque...". Una frase che ritorna anche tra i commenti, dove il conduttore ha scritto: "Scusate sono a tatuarmi 'segno che tu hai raspato bene'". Questa invece la reazione dell'account ufficiale di "Bsmt", il podcast lanciato con grande successo nel 2021 e dedicato alle interviste di personaggi noti nel mondo dello spettacolo: "Uomini forti, destini forti".