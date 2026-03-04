Gazzoli ospite in casa Juve. E con Spalletti è subito tormentone: "Hai raspato bene"

Gianluca Gazzoli ospite alla Continassa. Martedì 4 marzo, il noto speaker radiofonico, youtuber e podcaster italiano ha fatto visita allo Juventus Training Center, dove ha raggiunto il gruppo allenato da Luciano Spalletti - reduce dalla trasferta di Roma - nonché lo stesso tecnico bianconero, con cui è stato immortalato in una foto condivisa sui profili social della società. Per l'occasione, Gazzoli - irriducibile appassionato di basket ma amante dello sport in generale - ha ricevuto in dono una maglia speciale della Vecchia Signora impreziosita dai tanti autografi. "È successo: Gianluca Gazzoli è passato dal JTC", è il commento entusiasta del club che accompagna la foto di Gazzoli e Spalletti, catturati inoltre in un momento in cui lo youtuber ha avuto la fortuna di potere apprezzare un'inedita massima dell'allenatore.