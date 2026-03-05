Spalletti-Juve, si tratta il rinnovo. Il retroscena: sul tavolo una richiesta ben precisa…

Comolli-Spalletti: discorsi sempre più serrati

Ieri alla Continassa, intanto, era presente Damien Comolli, spesso in giro per viaggi di lavoro in tutta Europa. Non si è tenuto un vero e proprio summit con Spalletti, con il quale i discorsi sono ormai sempre più serrati. La volontà di chiudere il prolungamento di contratto è intatta, da entrambe le parti. La Juve è convinta di andare avanti con il progetto avviato in autunno: l’ha anche dichiarato pubblicamente lo stesso Comolli, mettendoci faccia e voce al Business of Football Summit di Londra della settimana scorsa. Anche il tecnico è felice di vivere il mondo bianconero, ma sulle mosse per rinforzare la squadra vuole vederci chiaro da qui a fine mese. Già, perché il futuro passa dal mese di marzo: la pianificazione del mercato è iniziata e il contratto dell’allenatore non si può trascinare oltre. Serve risolutezza. E adesso che le settimane, sfortunatamente per la Juve, sono prive di impegni sul campo il tempo per sciogliere tutti i nodi non manca. Dalla durata dell’intesa, passando per i colpi estivi: il primo aspetto è poco più di una formalità, il secondo rappresenta il vero nocciolo della questione.