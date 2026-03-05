Francesco Da Vinci: "Per sempre sì con Spalletti? Come è nato il video virale. Sulla Juve diciamo la verità..."

Cosa ci fanno insieme a cena il figlio di Sal Da Vinci e Luciano Spalletti? È la domanda che si sono posti tantissimi tifosi juventini, divertiti dal siparietto postato su Instagram da Francesco Sorrentino (in arte Francesco Da Vinci). Insieme cantano “Per sempre sì” al ristorante milanese “L’angolo di casa”: un incontro totalmente casuale, diventato una sorta di terzo tempo di Sanremo. Anche il figlio, infatti, ha avuto un ruolo fondamentale nella scalata del padre. Il brano, che ha trionfato al Festival della canzone italiana, è stato scritto da Alessandro La Cava, Federica Abbate e proprio da Francesco. Francesco, ma cosa ci faceva martedì sera a cena con Spalletti? “In realtà ero a cena con Nicolò De Devitiis. Ad un certo punto, in un tavolo non lontano dal mio, noto la presenza di Spalletti con la sua famiglia e lo saluto. Lui subito non mi riconosce, ma appena si ricorda chi sono viene subito da me. Così scattiamo una foto e giriamo insieme il video, che ovviamente mi ha molto divertito: lo mandiamo subito a mio padre. Il mister ci teneva a congratularsi con lui e con tutta la nostra famiglia per il successo a Sanremo: è stato un bellissimo momento, ma Spalletti è un amico di vecchia data di mio papà. Poi in queste ore ci siamo scritti, è stato bello ricevere il suo sostegno. E sono contento che il video su Instagram sia diventato virale”. Lo avete conosciuto ai tempi di Napoli? “Sì, in diverse serate l’abbiamo incontrato. È una grande persona, lo porteremo sempre nel cuore. E sono sicuro che anche lui abbia ancora Napoli tra i suoi pensieri: si è tatuato lo scudetto, ha trascorso dei grandi momenti da noi e sono sicuro che non dimenticherà mai l’impresa che è riuscito a compiere”.