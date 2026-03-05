Milik derubato, rigore fantasma e quel fallo netto prima di prendere gol: arbitro e Var di Juve-Pisa

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 28ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Pisa, ultimo in classifica, all'Allianz Stadium e lo fa a distanza di pochi giorni dal pari per 3-3, raggiunto in extremis, contro la Roma. Un periodo non semplice per i bianconeri ma la gara contro i toscani è importante per continuare a coltivare le speranze di quarto posto, valido per la prossima Champions League.
Chi è l'arbitro di Juve-Pisa e i precedenti
Sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere la gara tra Juventus e Pisa. Il match si giocherà sabato 7 marzo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Di Gioia e Laudato nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Turrini, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Marini, con Giua nel ruolo di AVAR. Per il fischietto di Macerata sono sei i precedenti con i bianconeri di cui 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Mentre sono dodici quelli con il Pisa con un bilancio che recita sei partite perse, 4 successi e due gare terminate in parità.
Sacchi e il rigore negato a Bologna
Tra queste gare, però, ce n’è una che ha fatto discutere particolarmente: il pareggio per 1-1 contro il Bologna. In quell’occasione non sono mancate polemiche legate ad alcune decisioni arbitrali durante la partita. Il Bologna era passato in vantaggio con Arnautovic, mentre la Juventus aveva trovato il pareggio solo nei minuti finali grazie a Vlahovic. Durante il match la squadra allenata da Allegri ha protestato per due episodi ravvicinati in area avversaria. Nel primo caso Sacchi non si è accorto del fallo evidente di Soumaoro su Morata ed è stato richiamato al monitor dal Var. Dopo la revisione ha deciso però di assegnare soltanto un calcio di punizione. La scelta è nata dalla valutazione che il contatto sia iniziato appena fuori area. Molte immagini, però, lasciavano pensare che l’intervento fosse proseguito dentro i sedici metri. L’episodio ha portato comunque all’espulsione di Soumaoro per chiara occasione da gol. Poco dopo anche Medel è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro. Ma resta comunque l'errore sul rigore non fischiato per ben due volte in pochi minuti.
Precedenti con Marini al Var
Per quanto riguarda Valerio Marini al Var, i precedenti con la Juventus sono numerosi e complessivamente positivi. In totale sono venti le partite in cui il direttore di gara è stato presente in sala Var durante gare dei bianconeri. Il bilancio parla di dieci vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte per la squadra torinese. Tra gli episodi discussi ce n’è uno avvenuto nella sfida contro l’Udinese all’Allianz Stadium. In quell’occasione, al 56’, un cross di Rabiot verso Milik ha generato una situazione controversa in area. L'attaccante polacco è stato ostacolato da un doppio intervento con le mani di Perez e Giannetti. Nonostante le proteste dei giocatori juventini, l’arbitro ha lasciato proseguire e dal Var non è arrivata alcuna correzione.
Il ko col Milan e il fallo non sanzionato
Un altro episodio discusso è relativo al 2022 nella gara persa 2-0 contro il Milan. Il gol del vantaggio rossonero, è arrivato allo scadere del primo tempo, è nato da un calcio d’angolo. Quel corner è derivato, però, da un’azione precedente molto contestata. Theo Hernandez ha conquistato il fondo dopo un intervento duro su Cuadrado che non è stato sanzionato. L’arbitro Orsato non ha fischiato il fallo e nemmeno il Var ha potuto intervenire per corregere la decisione di campo. Da quell’azione è nato il corner su cui Tomori ha trovato il gol che ha sbloccato la partita.
Ventottesima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 28° turno di campionato:
NAPOLI-TORINO Venerdì 6/03 h. 20.45
FABBRI
BAHRI-POLITI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
CAGLIARI-COMO Sabato 7/03 h. 15.00
MARINELLI
MORO-BIFFI
IV: AYROLDI
VAR: NASCA
AVAR: GUIDA
ATALANTA-UDINESE Sabato 7/03 h. 18.00
RAPUANO
COSTANZO-MASTRODONATO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
JUVENTUS-PISA Sabato 7/03 h. 20.45
SACCHI J.L.
DI GIOIA-LAUDATO
IV: TURRINI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
LECCE-CREMONESE h. 12.30
SOZZA
COLAROSSI-ROSSI C.
IV: PAIRETTO
VAR: DI PAOLO
AVAR: FOURNEAU
BOLOGNA-H. VERONA h. 15.00
MUCERA
BINDONI-TEGONI
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
FIORENTINA-PARMA h. 15.00
ZUFFERLI
IMPERIALE-CECCON
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARIANI
GENOA-ROMA h. 18.00
COLOMBO
ROSSI M.-VECCHI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MANGANIELLO
MILAN-INTER h. 20.45
DOVERI
BACCINI-BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO
LAZIO-SASSUOLO Lunedì 9/03 h. 20.45
ARENA
MELI-ALASSIO
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 28ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Pisa, ultimo in classifica, all'Allianz Stadium e lo fa a distanza di pochi giorni dal pari per 3-3, raggiunto in extremis, contro la Roma. Un periodo non semplice per i bianconeri ma la gara contro i toscani è importante per continuare a coltivare le speranze di quarto posto, valido per la prossima Champions League.
Chi è l'arbitro di Juve-Pisa e i precedenti
Sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere la gara tra Juventus e Pisa. Il match si giocherà sabato 7 marzo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Di Gioia e Laudato nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Turrini, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Marini, con Giua nel ruolo di AVAR. Per il fischietto di Macerata sono sei i precedenti con i bianconeri di cui 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Mentre sono dodici quelli con il Pisa con un bilancio che recita sei partite perse, 4 successi e due gare terminate in parità.
Sacchi e il rigore negato a Bologna
Tra queste gare, però, ce n’è una che ha fatto discutere particolarmente: il pareggio per 1-1 contro il Bologna. In quell’occasione non sono mancate polemiche legate ad alcune decisioni arbitrali durante la partita. Il Bologna era passato in vantaggio con Arnautovic, mentre la Juventus aveva trovato il pareggio solo nei minuti finali grazie a Vlahovic. Durante il match la squadra allenata da Allegri ha protestato per due episodi ravvicinati in area avversaria. Nel primo caso Sacchi non si è accorto del fallo evidente di Soumaoro su Morata ed è stato richiamato al monitor dal Var. Dopo la revisione ha deciso però di assegnare soltanto un calcio di punizione. La scelta è nata dalla valutazione che il contatto sia iniziato appena fuori area. Molte immagini, però, lasciavano pensare che l’intervento fosse proseguito dentro i sedici metri. L’episodio ha portato comunque all’espulsione di Soumaoro per chiara occasione da gol. Poco dopo anche Medel è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro. Ma resta comunque l'errore sul rigore non fischiato per ben due volte in pochi minuti.