Milik derubato, rigore fantasma e quel fallo netto prima di prendere gol: arbitro e Var di Juve-Pisa

Rivelate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A: tutti i precedenti con i bianconeri
4 min
Juventus

Juventus

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 28ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Pisa, ultimo in classifica, all'Allianz Stadium e lo fa a distanza di pochi giorni dal pari per 3-3, raggiunto in extremis, contro la Roma. Un periodo non semplice per i bianconeri ma la gara contro i toscani è importante per continuare a coltivare le speranze di quarto posto, valido per la prossima Champions League.  

Chi è l'arbitro di Juve-Pisa e i precedenti

Sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere la gara tra Juventus e Pisa. Il match si giocherà sabato 7 marzo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Di Gioia e Laudato nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Turrini, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Marini, con Giua nel ruolo di AVAR. Per il fischietto di Macerata sono sei i precedenti con i bianconeri di cui 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Mentre sono dodici quelli con il Pisa con un bilancio che recita sei partite perse, 4 successi e due gare terminate in parità. 

Sacchi e il rigore negato a Bologna

Tra queste gare, però, ce n’è una che ha fatto discutere particolarmente: il pareggio per 1-1 contro il Bologna. In quell’occasione non sono mancate polemiche legate ad alcune decisioni arbitrali durante la partita. Il Bologna era passato in vantaggio con Arnautovic, mentre la Juventus aveva trovato il pareggio solo nei minuti finali grazie a Vlahovic. Durante il match la squadra allenata da Allegri ha protestato per due episodi ravvicinati in area avversaria. Nel primo caso Sacchi non si è accorto del fallo evidente di Soumaoro su Morata ed è stato richiamato al monitor dal Var. Dopo la revisione ha deciso però di assegnare soltanto un calcio di punizione. La scelta è nata dalla valutazione che il contatto sia iniziato appena fuori area. Molte immagini, però, lasciavano pensare che l’intervento fosse proseguito dentro i sedici metri. L’episodio ha portato comunque all’espulsione di Soumaoro per chiara occasione da gol. Poco dopo anche Medel è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro. Ma resta comunque l'errore sul rigore non fischiato per ben due volte in pochi minuti.

Precedenti con Marini al Var

Per quanto riguarda Valerio Marini al Var, i precedenti con la Juventus sono numerosi e complessivamente positivi. In totale sono venti le partite in cui il direttore di gara è stato presente in sala Var durante gare dei bianconeri. Il bilancio parla di dieci vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte per la squadra torinese. Tra gli episodi discussi ce n’è uno avvenuto nella sfida contro l’Udinese all’Allianz Stadium. In quell’occasione, al 56’, un cross di Rabiot verso Milik ha generato una situazione controversa in area. L'attaccante polacco è stato ostacolato da un doppio intervento con le mani di Perez e Giannetti. Nonostante le proteste dei giocatori juventini, l’arbitro ha lasciato proseguire e dal Var non è arrivata alcuna correzione.

Il ko col Milan e il fallo non sanzionato

Un altro episodio discusso è relativo al 2022 nella gara persa 2-0 contro il Milan. Il gol del vantaggio rossonero, è arrivato allo scadere del primo tempo, è nato da un calcio d’angolo. Quel corner è derivato, però, da un’azione precedente molto contestata. Theo Hernandez ha conquistato il fondo dopo un intervento duro su Cuadrado che non è stato sanzionato. L’arbitro Orsato non ha fischiato il fallo e nemmeno il Var ha potuto intervenire per corregere la decisione di campo. Da quell’azione è nato il corner su cui Tomori ha trovato il gol che ha sbloccato la partita.

Ventottesima giornata Serie A, gli arbitri

Queste tutte le designazioni arbitrarli del 28° turno di campionato:

NAPOLI-TORINO Venerdì 6/03 h. 20.45

FABBRI

BAHRI-POLITI

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

 

CAGLIARI-COMO Sabato 7/03 h. 15.00

MARINELLI

MORO-BIFFI

IV: AYROLDI

VAR: NASCA

AVAR: GUIDA

 

ATALANTA-UDINESE Sabato 7/03 h. 18.00

RAPUANO

COSTANZO-MASTRODONATO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

 

JUVENTUS-PISA Sabato 7/03 h. 20.45

SACCHI J.L.

DI GIOIA-LAUDATO

IV: TURRINI

VAR: MARINI

AVAR: GIUA

 

LECCE-CREMONESE h. 12.30

SOZZA

COLAROSSI-ROSSI C.

IV: PAIRETTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: FOURNEAU

 

BOLOGNA-H. VERONA h. 15.00

MUCERA

BINDONI-TEGONI

IV: MASSA

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

 

FIORENTINA-PARMA h. 15.00

ZUFFERLI

IMPERIALE-CECCON

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARIANI

 

GENOA-ROMA h. 18.00

COLOMBO

ROSSI M.-VECCHI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

 

MILAN-INTER    h. 20.45

DOVERI

BACCINI-BERTI

IV: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO

 

LAZIO-SASSUOLO Lunedì 9/03 h. 20.45

ARENA

MELI-ALASSIO

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

