Milik derubato, rigore fantasma e quel fallo netto prima di prendere gol: arbitro e Var di Juve-Pisa

Chi è l'arbitro di Juve-Pisa e i precedenti

Sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere la gara tra Juventus e Pisa. Il match si giocherà sabato 7 marzo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Di Gioia e Laudato nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Turrini, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Marini, con Giua nel ruolo di AVAR. Per il fischietto di Macerata sono sei i precedenti con i bianconeri di cui 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Mentre sono dodici quelli con il Pisa con un bilancio che recita sei partite perse, 4 successi e due gare terminate in parità.

Sacchi e il rigore negato a Bologna

Tra queste gare, però, ce n’è una che ha fatto discutere particolarmente: il pareggio per 1-1 contro il Bologna. In quell’occasione non sono mancate polemiche legate ad alcune decisioni arbitrali durante la partita. Il Bologna era passato in vantaggio con Arnautovic, mentre la Juventus aveva trovato il pareggio solo nei minuti finali grazie a Vlahovic. Durante il match la squadra allenata da Allegri ha protestato per due episodi ravvicinati in area avversaria. Nel primo caso Sacchi non si è accorto del fallo evidente di Soumaoro su Morata ed è stato richiamato al monitor dal Var. Dopo la revisione ha deciso però di assegnare soltanto un calcio di punizione. La scelta è nata dalla valutazione che il contatto sia iniziato appena fuori area. Molte immagini, però, lasciavano pensare che l’intervento fosse proseguito dentro i sedici metri. L’episodio ha portato comunque all’espulsione di Soumaoro per chiara occasione da gol. Poco dopo anche Medel è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro. Ma resta comunque l'errore sul rigore non fischiato per ben due volte in pochi minuti.