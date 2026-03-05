Kalulu scherza: "Ho scelto il 15 perché il 10 era occupato. Come sono nate le esultanze"

Continua il progetto Young Reporter , che permette a giovanissimi tifosi della Juve di intervistare i propri idoli calcistici . A presentarsi in sala stampa è stato Pierre Kalulu , che ha risposto a domande e curiosità dei tanti sostenitori bianconeri: " Alla Juve c'è un bell’ambiente, molto professionale . Ti mettono subito a tuo agio , ma allo stesso tempo sai che sei lì per lavorare. Alla fine diventa una famiglia, perché passi più tempo con loro che con la tua vera famiglia. Scherziamo ogni giorno . Quando si lavora si lavora, ma poi è un ambiente sereno. Tifosi? È una bella sensazione sentirsi amati . Quando senti che le persone ti vogliono bene hai ancora più voglia di renderli orgogliosi. All’inizio è un po’ strano vedere qualcuno che non cono sci felice di incontrarti. Poi non ci si abitua mai davvero, ma è sempre un piacere".

Il compleanno più divertente e l'amicizia con McKennie e Thuram

"Il mio compleanno più divertente è stato il diciottesimo - ha detto -. Sono andato per la prima volta in vacanza da solo, senza la famiglia, con il mio migliore amico e un altro amico. Siamo andati in Spagna, a Salou. Era bellissimo: c’erano il parco di attrazioni, la spiaggia, il sole. E iniziavo anche ad avere un po’ di soldi miei. È un ricordo davvero molto divertente". Poi sull'amicizia con McKennie e Thuram ha aggiunto: "Siamo davvero molto vicini. Qualche volta ci vediamo anche fuori dal campo, ma per essere onesti stiamo già insieme tutti i giorni: dalla mattina al pomeriggio. Però uscire insieme ogni tanto ci sta".

Le esultanze: "All'inizio era solo uno scherzo…"

Kalulu in questa stagione è stato tra i protagonisti di alcune simpatiche esultanze (come quella contro il Napoli) in campo: "All’inizio era solo uno scherzo durante la merenda prima della partita tra me, Kephren e David. Poi ci siamo detti: facciamolo anche in campo. Per caricarmi prima delle partite ascolto musica. Dipende dall’umore: se mi sento troppo tranquillo metto musica più cattiva se mi sento troppo carico metto musica più calma. Così arrivo alla partita nel modo giusto". E sulle sensazioni dopo un intervento decisivo ha aggiunto: "È bellissimo. In quel momento ti senti quasi un supereroe. Non senti più la fatica. Poi devi restare concentrato perché l’azione continua, ma quando vedi gli sguardi dei compagni e come ti fanno i complimenti capisci che hai fatto qualcosa di importante".