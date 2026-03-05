Openda le prova tutte: guardate a cosa si sottopone

La scorsa estate Lois Openda è passato dal Lipsia alla Juve per una cifra che tra prestito e obbligo di riscatto si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Tanti, tantissimi, soprattutto visto quanto poco è riuscito a ottenere in campo. Una prima parte di stagione così negativa che Spalletti ha preferito McKennie al belga per sostituire David e ora che Vlahovic sta per tornare a disposizione, lo spazio a sua disposizione rischia di diventare ancora meno. Proprio per questo Openda le sta provando tutte per cercare di dare una svolta alla sua esperienza in bianconera, come mostrato in un'immagine su Instagram che sta facendo il giro di Internet, tra stupore e curiosità.
L'ultima trovata di Openda: la coppettazione
Il cupping, in italiano coppettazione, è una forma di medicina alternativa che consiste nel creare un'aspirazione locale sulla pelle attraverso l'uso di coppette. La comunità scientifica non è riuscita a trovare prove valide della sua validità ma fa parte di una serie di terapie esterne tipiche della medicina cinese che sta trovando molto successo anche in occidente. Per molti si tratta più di una forma di purificazione che una vera e propria cura, ma medici da tutto il mondo la sconsigliano visto che può causare ustioni, lividi, dolore e infezioni alla pelle.
Openda non è quindi il primo a utilizzare la coppettazione per cercare di recuperare più velocemente dalle fatiche, ma allora perchè l'immagine pubblicata sui social ha fatto il giro del mondo? Di solito gli atleti che si sottopongono a questa terapia pseudo-scientifica vengono visti con una decina di coppette sulla schiena, mentre nel caso dell'attaccante della Juve tutto il suo coperto ne è ricoperto, dalla testa ai piedi. La foto è quasi disturbante e sembra più una tortura che una cura e per questo ha lasciato senza parole milioni di tifosi.
I numeri di una stagione disastrosa
Dal suo arrivo a Torino, Openda ha collezionato 33 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con appena 993 minuti in campo, soltanto 2 gol segnati e 0 assist (anche Gatti ha fatto meglio di lui). Spalletti lo utilizza principalmente come arma a partita in corso così da sfruttare la sua rapidità, ma non è mai riuscito a lasciare il segno. Tanta velocità in campo aperto, perfetta contro squadre che difendono alte ma troppa poca qualità e fisicità per superare retroguardie statiche e basse.
L'impressione è che il belga stia facendo molta fatica ad ambientarsi nel calcio italiano, soprattutto dal punto di vista della finalizzazione. Una stranezza se si guarda alla sua carriera, visto che tra Lipsia e Lens ha segnato 62 gol in 135 presenze. Una media ben superiore a quanto visto fin qui in bianconero. La coppettazione lo aiuterà a riprendersi? La comunità scientifica dubita, i tifosi della Juve ci sperano.
