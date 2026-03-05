Vlahovic, ultime novità dall'allenamento Juve: come sta e il punto sulla convocazione

Continuano gli allenamenti della Juve in vista del match di Serie A contro il Pisa ( ecco l'arbitro dell'incontro ), in programma sabato 7 marzo alle 20:45. I bianconeri vogliono tornare a vincere e si troveranno ad affrontare la squadra di Hiljemark, penultima in classifica. Sulla carta dovrebbe quindi essere una partita alla portata dei bianconeri, che però non dovranno commettere errori. In vista dell'incontro, tutti gli occhi sono puntati su Dusan Vlahovic : l'infortunio è già quasi del tutto superato, tornerà tra i convocati?

Juve, le ultime novità dall'allenamento

Anche nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo, Vlahovic si è allenato soltanto parzialmente con il gruppo. Il serbo lo scorso 30 novembre ha subito un infortunio agli adduttori e dopo più tre mesi sta per tornare a disposizione dell'allenatore bianconero. Il classe 2000, però, non ha ancora fatto neanche un allenamento completo con il resto dei compagni e per questo sembra difficile che possa essere convocato già per la sfida contro il Pisa.

Quando rientra Vlahovic?

Il problema muscolare di Vlahovic è ormai quasi totalmente superato ma l'impressione è che lo staff medico voglia essere prudente dopo uno stop così lungo. Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della partita saprà dare maggiori indicazioni a riguardo, ma se non verrà convocato contro il Pisa, il suo ritorno in panchina è fissato per la sfida contro l'Udinese, in programma il 14 marzo.

