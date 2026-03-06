Calciomercato Juve, le big su Senesi e la mossa decisiva: Gatti da titolare a cedibile e la difesa che sarà

Accelerare. Per non lasciare (soprattutto) nulla d’intentato, che finisca poi per macinare rimpianti. La Juventus è tornata su Marcos Senesi : il difensore argentino resta il primo nome per rinforzare il reparto, anche perché è un’occasione rara, sulla quale poi gli uomini mercato bianconeri stanno lavorando da tantissimo tempo. I contatti con l’entourage si sono però fatti più accesi e più diretti nell’ultimo periodo, dopo averli rinforzati ulteriormente a inizio febbraio, quando è concretamente partita la corsa al centrale: nessuna offerta ufficiale, non ancora, però un’idea di massima sì. E s’aggira intorno ai 3 milioni annui, raggiungibili con dei bonus. Tutto bene: però il giocatore vuole di più. Quasi il doppio. E con premio alla firma, ché del resto si libera a parametro zero e in Spagna spingono per averlo, così come in Inghilterra qualche big ha adocchiato la sua situazione.

Senesi ha detto sì!

Dunque, perché la Juventus continua ad avere fiducia sull’affare Senesi? Perché intanto ha incassato un ok di massima al progetto: l’argentino ha già detto sì alla possibilità di vestire la maglia della Juventus, gli piacerebbe essere allenato da Spalletti ed è intrigato dal progetto che il club sta mettendo su per dare l’assalto - il prossimo anno, naturalmente - allo scudetto. Non la considererebbe dunque un passo indietro, la Serie A dopo la Premier League. E pure le possibilità in Liga - si è informato l’Atletico Madrid, ha parlato con il Barcellona - sono chiaramente importanti, però non gli darebbero le garanzie che invece potrebbe fornire la Juve. A Torino, ecco, avrebbe possibilità di trovare molto più spazio e di giocarsi un posto con chi ci sarà, per un reparto che Comolli e Ottolini non hanno certamente intenzione di sradicare o riformare, e nemmeno di rivoluzionare.