Juve, Openda così non va: 75 mila euro al minuto per segnare 1 gol in A

Non si può certo dire che Lois Openda non le provi tutte per rilanciare le proprie azioni alla borsa della Juve, terribilmente in ribasso. L'ultimo tentativo si chiama coppettazione, dall'inglese cupping. Ha spiegato Tuttosport: "È una forma di medicina alternativa che consiste nel creare un'aspirazione locale sulla pelle attraverso l'uso di coppette. La comunità scientifica non è riuscita a trovare prove valide della sua validità ma fa parte di una serie di terapie esterne tipiche della medicina cinese che sta incontrando molto successo anche in occidente. Per molti si tratta più di una forma di purificazione che di una vera e propria cura, ma medici da tutto il mondo la sconsigliano visto che può causare ustioni, lividi, dolore e infezioni della pelle. Openda non è quindi il primo a utilizzare la coppettazione per cercare di recuperare più velocemente dalle fatiche, ma allora perchè l'immagine pubblicata sui social ha fatto il giro del mondo? Di solito, gli atleti che si sottopongono a questa terapia pseudoscientifica vengono visti con una decina di coppette sulla schiena, mentre nel caso dell'attaccante della Juve è ricoperto, dalla testa ai piedi. La foto è quasi disturbante e sembra più una tortura che una cura; per questo, ha lasciato senza parole milioni di tifosi".
I numeri da record (negativo)
L'impegno di Openda per uscire dal tunnel infilato a Torino è ammirevole, tuttavia egli è il primo a essere consapevole che o si sblocca o la sua esperienza bianconera non avrà lunga durata. Anche se, in questo caso, la società incontrerà notevoli difficoltà a rientrare da un investimento pesantissimo: 43,9 milioni di euro il costo del cartellino (3,3 milioni per il prestito, 40,6 milioni l'obbligo di riscatto); ingaggio lordo annuo di 7,4 milioni fino al 30 giugno 2030. Il calcolo aritmetico è impietoso: sinora, l'ex Lipsia è costato 51.661 mila euro per ogni minuto giocato fra coppe (2 partite in Coppa Italia, 8 in Champions) e Serie A, dove l'attaccante ha segnato un solo gol, alla Roma, sconfitta 2-1 il 20 dicembre 2025. Limitandoci al rendimento delle 23 presenze collezionate nel massimo campionato per complessivi 684 minuti, l'onere calcolato per la Juve raggiunge i 75 mila euro al minuto, fra costo totale del cartellino e ingaggio. No Openda, così non va.
