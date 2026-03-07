Tuttosport.com
Primavera Juve-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

I bianconeri di Padoin desiderosi di riscatto dopo la sconfitta contro il Sassuolo: obiettivo 3 punti per inseguire i playoff
2 min
juveGenoaprimavera
Primavera Juve-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming © Juventus FC via Getty Images
Juve Primavera in cerca di riscatto. La squadra di mister Simone Padoin è reduce dalla sconfitta in casa del Sassuolo, e in generale da due ko e un pareggio nelle ultime tre sfide. Nella gara odierna contro il Genoa i bianconeri proveranno a rifarsi, e soprattutto a cercare punti preziosi in chiave classifica: gli ultimi risultati hanno allontanato la zona playoff. Il sesto posto rimane però alla portata, e così la Juve proverà a raccogliere 3 punti pesanti oggi per riprendere la marcia che porta alla post season. Di contro i grifoni provano l'operazione sorpasso: i rossoblù infatti sono ad un solo punto dai bianconeri. Padoin deve fare a meno di tre giocatori importanti: saranno assenti Rizzo ed Elimoghale, entrambi espulsi nello scorso match, ma anche Milia (era diffidato e ha ricevuto un giallo pesante col Sassuolo).

Juve-Genoa Primavera, dove vederla

La sfida tra Juve e Genoa Primavera, in programma oggi sabato 7 marzo alle ore 13 all'Allianz Training Center di Vinovo, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito. 

Le probabili formazioni

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Verde, Monter, De Brul; Finocchiaro, Keutgen, Makiobo, Grelaud; Merola, Tiozzo; Durmisi
Allenatore: Simone Padoin

GENOA PRIMAVERA (3-4-2-1): Lysionok; Doucouré, Klisys, Arata; Odero, Lafont, Carbone, Lauricella; Romano, Gibertini; Zulevic
Allenatore: Jacopo Sbravati

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

