Primavera Juve-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

Juve Primavera in cerca di riscatto. La squadra di mister Simone Padoin è reduce dalla sconfitta in casa del Sassuolo, e in generale da due ko e un pareggio nelle ultime tre sfide. Nella gara odierna contro il Genoa i bianconeri proveranno a rifarsi, e soprattutto a cercare punti preziosi in chiave classifica: gli ultimi risultati hanno allontanato la zona playoff. Il sesto posto rimane però alla portata, e così la Juve proverà a raccogliere 3 punti pesanti oggi per riprendere la marcia che porta alla post season. Di contro i grifoni provano l'operazione sorpasso: i rossoblù infatti sono ad un solo punto dai bianconeri. Padoin deve fare a meno di tre giocatori importanti: saranno assenti Rizzo ed Elimoghale, entrambi espulsi nello scorso match, ma anche Milia (era diffidato e ha ricevuto un giallo pesante col Sassuolo).