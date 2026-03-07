"Guida sapiente, eclettica e loquace: buon compleanno Spalletti". E il regalo lo chiedono i tifosi Juve

Giornata speciale per Luciano Spalletti . Il tecnico della Juve questa sera sarà all'Allianz Stadium, regolarmente in panchina per il match della sua squadra contro il Pisa . Ed è dunque così che festeggerà... il suo compleanno . L'allenatore di Certaldo infatti spegne quest'oggi 67 candeline: celebrazioni rimandate, oggi la testa resta al campo e alla lotta per il piazzamento Champions. Ma non sono mancati, ovviamente, gli auguri da parte della Juventus per questo giorno importante.

Spalletti, gli auguri della Juve

Con una nota sui propri canali ufficiali, il club ha così celebrato Spalletti: "Oggi, sabato 7 marzo 2026, mister Luciano Spalletti festeggia con noi il suo primo compleanno in bianconero, spegnendo 67 candeline. Chiamato ad allenare la Juventus lo scorso autunno, Spalletti ha abbracciato con entusiasmo e competenza il progetto bianconero, riuscendo nel giro di poche gare a dare subito un’impronta chiara alla squadra e a lasciare il segno con il suo lavoro, cambiando l’approccio emotivo e tecnico del gruppo".

E ancora: "Un percorso che vede nelle sfide di campionato che ci attendono, a partire da quelle delle prossime ore all’Allianz Stadium contro il Pisa, gli snodi cruciali per consolidare e portare avanti un lavoro fatto di crescita e sviluppo sia individuale da parte dei calciatori, che collettivo in quanto squadra. Una guida sapiente, eclettica e loquace, a cui tutta la famiglia della Juventus manda un grande e caloroso abbraccio. Buon lavoro mister, e buon compleanno!".

Tifosi in coro: "Mister, rimani!"

Se gli auguri da parte del club sono stati puntuali, altrettanto vale per quelli dei tifosi bianconeri. Sui social tantissime le celebrazioni nei confronti di Spalletti: si va da "Tantissimi auguri Mister, vediamo di festeggiare stasera" a "Spero che sia un compleanno speciale: ora vai a prendere quei tre punti come regalo!" passando per "Ti voglio bene mister" fino ai tanti ringraziamenti per il suo operato.

E a proposito di questo, in moltissimi hanno colto l'occasione per invitare il tecnico a rimanere alla Juve anche nel prossimo futuro: c'è chi scrive un lapidario ma eloquente "RINNOVARE!" e chi invece rimarca "Come regalo merita un bel contratto biennale", chi invece lo invita a restare con un "Auguri mister, e rimani!". Primo compleanno bianconero dunque per Spalletti, con i tifosi Juve che sperano vivamente non sia anche l'ultimo.

