Pagelle Juve: David, alibi finiti. Cambiaso stappa, Conceicao manda al manicomio. Bentornato Yildiz

La Juventus ritrova il sorriso con un netto 4-0 contro il Pisa, una vittoria larga che però racconta una partita meno semplice di quanto dica il risultato finale. Per lunghi tratti i bianconeri hanno dovuto pazientare prima di trovare gli spazi giusti, crescendo alla distanza fino a dilagare nella ripresa. In mezzo a diverse note positive, resta però una stecca pesante: la serata complicatissima di David, sempre più in difficoltà sotto porta e lontano dalla brillantezza attesa. Una prestazione che riapre interrogativi pesanti sul ruolo del centravanti in questa Juve, che Yildiz ha svolto con grande carattere nel secondo tempo (in attesa anche del rientro di Vlahovic). Nel finale, poi, il talento dei singoli e alcune mosse dalla panchina hanno fatto la differenza.