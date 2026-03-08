Girelli, saluto da lacrime: "Juve, ti amo. Ti porto in America e parto per tornare"

Tutti abbiamo negli occhi il saluto di Girelli alla Juve Women . La fine di un'era che in bianconero ha scritto pagine di storia. L'abbraccio emozionante con un'altra leggenda, Del Piero , ha commosso tutti i tifosi e lei stessa ha spiegato, in un lettera, cosa significhi lasciare il club. Parole poi riportate anche al termine della sfida tra Italia e Danimarca , valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali femminili, dove non potevano mancare anche domande sul tema Juve.

Girelli: "Ci portiamo a casa l'attitudine e la reazione"

Girelli analizza a Sky Sport il pari con lla Danimarca: "È stata una partita diversa rispetto a quella contro la Svezia. Abbiamo avuto un approccio diverso, dominando nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo commesso degli errori un po' particolari che ci hanno portato al gol del pareggio. Poi, come spesso accade, non siamo riuscite a portare a casa la vittoria che penso non meritassimo...sembra che non vada bene niente, ma ci portiamo a casa l'attitudine, l'atteggiamento che abbiamo avuto, la reazione come contro la Svezia. Ad aprile ci aspetteranno altre due partite fondamentali, però siamo ancora in corsa, sicuramente, quindi lo sappiamo bene qual è l'obiettivo e ci proveremo fino alla fine".

Sul futuro in America

Poi l'attaccante spiega la sua decisione di andare a Bay Fc negli Stati Uniti: "Sono contenta ed entusiasta di andare in America. Sono state settimane molto difficili, però voglio dire ai tifosi della Juve che l'affetto e l'amore che mi hanno dato in questi anni è stato enorme. È un bagaglio che mi porto sull'aereo e se è arrivata questa chiamata è anche merito di cosa ho fatto alla Juve e dei tifosi. Non li dimenticherò mai, li porto nel cuore. Poi vedremo cosa sarà....".