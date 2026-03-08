Perin ribalta le gerarchie, Di Gregorio resta in discussione. Porta Juve, rivoluzione all'orizzonte

TORINO - La Juventus non ha più un numero 1, nel senso tradizionale del termine: porta girevole, di quelle automatiche che si blocca se tocchi il vetro. Sono tendenzialmente fastidiose quando si ha una certa fretta, non necessariamente dannose se si ha una certa voglia di smettere di prendere gol. Tutt’altro. Spalletti riscrive gerarchie semi-mobili tra i pali sdoganando un’alternanza a blocco, volta a proteggere chi protegge. Nella storia recente Juve una novità assoluta dalla logica esplicitata, dentro e fuori lo spogliatoio, per non dare adito a fraintendimenti: "Perin titolare al posto di Di Gregorio perché altrimenti - spiega il tecnico - li metto in tensione entrambi. Per qualche gara ho dato la possibilità di rifiatare all’altro e a Mattia di far vedere le sue qualità. Per cui col Pisa è così, dalla prossima si valuta in maniera differente…". Lucio non sveste i panni del terapeuta prescrivendo riposi forzati e iniezioni di fiducia. Dei primi necessitava Di Gregorio, delle seconde aveva bisogno Perin. Michele prosegue il suo percorso alla ricerca di una serenità che sta tornando ma è ancora sensibile alle pressioni ambientali, ad oggi paradossalmente acuite dal contesto Stadium. "Mi sono dispiaciute le cose dette di DiGre: è inutile fare processi singoli quando ci sono difficoltà collettive", aveva dichiarato paternamente Spalletti in quella che è solamente l’ultima difesa pubblica del suo portiere. Le risposte in allenamento dell’ex Monza sono comunque positive e la titolarità, nella cornice più ‘soft’ di Udine, è stata annunciata.
Perin risponde alle critiche dopo Roma
Non lo era alla vigilia quella di Perin, aspramente criticato in occasione di due dei tre gol subiti all’Olimpico: responsabilità opinabili sul tiro a giro di Wesley, evidenti sull’uscita scoordinata sul tocco sotto di Malen. Non era però tempo di nuove bocciature che avrebbero ulteriormente scosso un reparto alla ricerca di una sua stabilità. I cinque gol incassati tra Galatasaray e Roma erano tra l’altro espressione di una fragilità generale e preesistente, come tragicamente raccontato dai 21 gol subiti nelle precedenti sette partite. Mattia ha poi spalle larghe e troppe presenze in Serie A per lasciarsi spaventare dai fantasmi che aleggiano tra i pali della Juventus: uno è quello di Vicario. Sono valutazioni di mercato che la Juve, per una questione economica, avrebbe volentieri evitato in estate ma che, dopo il ciclo bucherellato di febbraio, sembrano quanto mai opportune e impellenti.
Clean sheet e obiettivo Champions per la Juventus
Difficile credere che a giugno non si cambi serratura della porta di casa. Perin intanto è sicuro, da subito: tre minuti per fare il pieno di applausi grazie alla gestione confortevole di un retropassaggio scomodo di Gatti. Uno scherzo se paragonato a quello che succede una manciata di secondi più tardi: il riflesso con cui tira fuori dalla porta la girata di testa di Moreo è addirittura prodigioso. Oltre che funzionale a scardinare la statistica impietosa che vede la Juventus spesso castigata al primo tiro in porta concesso. Il resto della sua partita è una sequela di indicazioni urlate ai compagni, di applausi di incoraggiamento e di pugni protesi per trasmettere la carica giusta. Quella che serve per ricostruire certezze momentaneamente smarrite. Spalletti e la Juve riassaporano così un gusto dolce e dimenticato dal 25 gennaio, quando allo Stadium fu schiantato il Napoli: quello della vittoria con ‘clean sheet’. Se non c’è il numero 1 conviene ricominciare a contare dallo 0 (gol subiti). Bisogna arrivare “solo” fino a 4: è il posto che vale la Champions.
