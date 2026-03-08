Vlahovic e Milik, le partite del destino tra campo e scrivanie: qual è il futuro dell'attacco Juve

Kolo Muani resta l'obiettivo per l’attacco Juve

Come spesso capita, anche nei ragionamenti sui possibili, nuovi giocatori, si torna costantemente dove si è stati bene. E non si può non ripartire da Randal Kolo Muani: 27 anni, nel pieno turbinio di emozioni negative al Tottenham, pure con l’arrivo di Tudor ma incastrato come quest’ultimo in un avvio disastroso. Ecco: andrà via. Ripartendo dal Psg, lo stesso club con cui la Juve ha provato a trattarlo, salvo poi complicare piani già previsti - e però previsti da altri, come l’allora direttore Giuntoli - e rompere il patto del ritorno. Naturalmente, dopo aver passato anche parte di gennaio a parlarsi, e sempre per Kolo, oggi tra Juve e Psg non ci sono più problemi. Anzi: sono tornati i sorrisi, dai quali la Juventus vuole ricominciare per far quadrare i conti e per mettere nero su bianco l’investimento che ha ora in testa per la punta centrale.