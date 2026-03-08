Ferrara: "Juve e abbraccio Spalletti-Thuram-squadra, cosa significa". Poi su David: "Deve cambiare..."

La Juventus supera il Pisa con un convincente 4-0 grazie alle reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga . Il punteggio finale potrebbe far pensare a una gara semplice, ma in realtà i bianconeri hanno dovuto faticare più del previsto. Per tutto il primo tempo, infatti, la partita è rimasta bloccata sullo 0-0, con il Pisa capace di difendersi con ordine. Nella ripresa, però, la qualità della squadra torinese è emersa con decisione, permettendo alla Juventus di prendere il controllo del match. I gol arrivati nella seconda parte di gara hanno indirizzato definitivamente l’incontro. Alla fine, i bianconeri hanno festeggiato una vittoria larga e significativa . Un successo che rappresenta anche il miglior regalo di compleanno possibile per Spalletti. E l'analisi di Dazn tocca diversi temi della partita e non solo.

L'analisi di Juve-Pisa

Ferrara commenta la prestazione di Juve-Pisa: "Il Pisa è rimasto in partita per il primo tempo dimostrando di voler far qualcosa per salvarsi anche se ormai la situazione sembra quasi impossibile. Nella ripresa non c'è stata storia, la Juve ha accelerato e ha ottenuto la vittoria. Vero contro l'ultima in classifica, bisogna capire le cose ma rimane agganciata, in attesa della Roma, al quarto posto. La partita più importante è sempre quella che deve arrivare e sabato prossimo c'è l'Udinese e poi il Como, soprattutto questa è una partita da vincere".

L'abbraccio Juve a Spalletti

Ferrara e l'immagine dell'abbraccio a Spalletti, prima fatto vedere di spalle e poi frontale per far capire meglio tutta la situazione dopo la rete di Thuram: "Le migliori notizie sono che la Juve di questo ultimo periodo produce tantissimo, crea gioco e pur perdendo, o pareggiando come contro la Roma, ha dimostrato di avere un carattere. L'abbraccio con Spalletti significa tutto questo: nelle difficoltà, nel dover recuperare posizioni in campionato, c'è la volontà di credere nel lavoro che sta facendo. Questo è molto importante e l'abbraccio di Thuram, e poi di tutta la squadra, va in queste direzione". Anche Hernanes sottolinea: "Il Pisa ha fatto un buon primo tempo dove la Juve non ha avuto vita facile. Nella ripresa coi cambi la Juve ha messo più velocità, l'ha sbloccata e ha messo in discesa la partita. Luciano si merita questo abbraccio perché l'ultimo periodo è stato tosto, la Juve ha sofferto più di quanto meritasse con una cascata di eventi negativi, mentre c'è stata una bella vittoria anche per ripartire".