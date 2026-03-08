Ferrara: "Juve e abbraccio Spalletti-Thuram-squadra, cosa significa". Poi su David: "Deve cambiare..."

La Juventus supera il Pisa con un convincente 4-0 grazie alle reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Il punteggio finale potrebbe far pensare a una gara semplice, ma in realtà i bianconeri hanno dovuto faticare più del previsto. Per tutto il primo tempo, infatti, la partita è rimasta bloccata sullo 0-0, con il Pisa capace di difendersi con ordine. Nella ripresa, però, la qualità della squadra torinese è emersa con decisione, permettendo alla Juventus di prendere il controllo del match. I gol arrivati nella seconda parte di gara hanno indirizzato definitivamente l’incontro. Alla fine, i bianconeri hanno festeggiato una vittoria larga e significativa. Un successo che rappresenta anche il miglior regalo di compleanno possibile per Spalletti. E l'analisi di Dazn tocca diversi temi della partita e non solo.
L'analisi di Juve-Pisa
Ferrara commenta la prestazione di Juve-Pisa: "Il Pisa è rimasto in partita per il primo tempo dimostrando di voler far qualcosa per salvarsi anche se ormai la situazione sembra quasi impossibile. Nella ripresa non c'è stata storia, la Juve ha accelerato e ha ottenuto la vittoria. Vero contro l'ultima in classifica, bisogna capire le cose ma rimane agganciata, in attesa della Roma, al quarto posto. La partita più importante è sempre quella che deve arrivare e sabato prossimo c'è l'Udinese e poi il Como, soprattutto questa è una partita da vincere".
L'abbraccio Juve a Spalletti
Ferrara e l'immagine dell'abbraccio a Spalletti, prima fatto vedere di spalle e poi frontale per far capire meglio tutta la situazione dopo la rete di Thuram: "Le migliori notizie sono che la Juve di questo ultimo periodo produce tantissimo, crea gioco e pur perdendo, o pareggiando come contro la Roma, ha dimostrato di avere un carattere. L'abbraccio con Spalletti significa tutto questo: nelle difficoltà, nel dover recuperare posizioni in campionato, c'è la volontà di credere nel lavoro che sta facendo. Questo è molto importante e l'abbraccio di Thuram, e poi di tutta la squadra, va in queste direzione". Anche Hernanes sottolinea: "Il Pisa ha fatto un buon primo tempo dove la Juve non ha avuto vita facile. Nella ripresa coi cambi la Juve ha messo più velocità, l'ha sbloccata e ha messo in discesa la partita. Luciano si merita questo abbraccio perché l'ultimo periodo è stato tosto, la Juve ha sofferto più di quanto meritasse con una cascata di eventi negativi, mentre c'è stata una bella vittoria anche per ripartire".
Il futuro di Boga e la partita di David
Ferrara e il futuro di Boga: "Non mi meraviglierei se dovesse essere titolare contro l'Udinese. Spalletti ha fatto delle scelte forti e in primis, quella alla fine del primo tempo, di togliere David che ha fatto male e di mettere Boga con Yildiz a fare la prima punta. Quando entra, anche l'importanza di conoscere il nostro campionato e la mentalità, fa sempre bene". E Hernanes continua parlando del riscatto: "È ancora presto per questo. Sta entrando e gioca bene quando ha spazio. Deve metterci istinto. Vorrei vederlo dall'inizio con le squadre un po' più schierate perché la Juve ha già sbagliato un po' di volte, andrei cauto nelle decisioni". E ancora su David: "Non aveva ancora un sostituto ma con la mossa di Boga ora Spalletti ha una soluzione in più. Lo ha tutelato, ha provato, ha insistito e il ragazzo ha dato delle risposte poi di nuovo è calata, quindi devi cambiare e trovare un'altra soluzione".
Risposta alle parole di Spalletti
Ferrara spiega le parole di Spalletti nel post gara: "Ha parlato di impatto fisico, le stesse parole pronunciate durante il mercato dove diceva di aver bisogno di un attaccante con altre caratteristiche. Al di là dell'aspetto fisico che rappresenta qualcosa di importante, l'attaccante di una squadra forte deve avere alcune caratteristiche anche di amministrare bene il pallone, di tenerlo e giocarlo nel modo giusto. Non devi sbagliare lo stop e il primo passaggio, poi puoi sbagliare ed è importante anche l'atteggiamento. Contro il Pisa è stata una scelta forte e anche David deve cambiare atteggiamento e rendersi conto di dove si trovi. La sensazione è che anche i compagni non abbiano più fiducia in lui. A volte faticano a cercarlo e lo evitano per non metterlo in difficoltà. Spalletti non ha tante soluzioni perché ha tolto lui e non ha messo Openda. In qualche modo Spalletti lo ha difeso perché poi parla in generale senza nominarlo poi è chiaro debba dare risposte".
I numeri offensivi della Juve
L'analisi poi si sposta sui numeri in questo 2026 della Juve per sottolineare le difficoltà degli attaccanti. Soltanto il 12% delle reti (4 su 34) segnate dalle punte e il 46, invece, dai difensori. A rendere ancor più impattante il dato c'è McKennie capocannoniere con sei reti. Ferrara dice la sua: "Spalletti si ingegna a trovare delle soluzioni come quella di Yildiz oppure lo stesso McKennie a fare l'attaccante ma oggettivamente nessuno dei due è una prima punta. Possono essere dei rimedi a una situazione difficile. I numeri sono inconfutabili e parlano in maniera chiara. Per fortuna che i centrocampisti e i difensori tengano la Juve in una posizione tale da poter ancora lottare per il quarto posto. Il compito degli allenatori bravi è anche quello di saper trovare soluzioni per far rendere al meglio la squadra. Da fuori si nota anche un grande spirito di sacrificio e l'unione del gruppo". Hernanes continua: "La bravura di Spalletti è quella di far dare il massimo ai giocatori che ha. Lui sta facendo questo con quel che ha in mano, questa è la realtà. Non può fare miracoli. Sta dando fiucia e in certi momenti ha recuperato anche David e Openda, sembrava che potessero andare e invece sono arrivati di nuovo al punto che non vanno. Ora sta cercando nuove soluzioni".
La posizione di Yildiz
È sua la miglior giocata della partita con quel bellissimo con il destro. Hernanes sottolinea: "Ha una velocità che fa perdere ai difensori il senso della posizione. Con la finta ti sposta la palla per avere il varco per calciare. Falso nove? La scelta no, ma per me sarà molto importante per lui perché deve essere un giocatore totale. Deve imparare dentro al campo e non solo sull'esterno. È una grande opportunità di crescita per lui per mettere tutto nel suo bagaglio d'esperienza". Anche Ferrara spiega: "Lui prima punta è una soluzione d'emergenza in attesa di recuperare Vlahovic o quel che sarà il futuro, dove la Juve si affiderà a un centravanti con determinate caratteristiche".
Corsa Champions
Poi l'analisi si sposta sulla corsa Champions parlando anche della vittoria del Como sul Cagliari: "Fabregas e la squadra credono in questa lotta. Vogliono arrivare al quarto posto. La vittoria con il carattere e non con il gioco perché in certe partite serve anche questo. Il gol di Da Cunha è qualcosa di meraviglioso" dice Hernanes. Ferrara prosegue: "La qualificazione alla Champions per il Como passerà da tre partite, ovvero gli scontri diretti con Roma, Inter e Napoli, tutti e tre in casa. Hanno speso tanto ma non è mai scontato che poi questo ti possa portare ai risultati, per cui bravi davvero". Mentre sulla Roma il discorso va su Malen: "Sta coprendo i problemi della Roma ed è tutto quel che mancava alla squadra di Gasperini" sottolinea Hernanes. Poi Ferrara: "È la caratteristica dell'attaccante che hanno scelto. La Roma è una squadra che viene a prenderti alto, pressandoti dall'inizio della partita e dal momento che recupera palla ha bisogno di un attaccante bravo a smarcarsi e andare in profondità. Per questo è andato a prendere un attaccante nel momento in cui deve fare una transizione positiva e la prima idea è quella di cercarlo. Lui è bravo a farsi trovare con i tempi giusti".
