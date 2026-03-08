Non è Yamal ma anche la Juve ha il suo Lamine: il bomber fenomeno delle giovanili, golazo nel derby

Il nome è lo stesso e, in qualche modo, anche la magia che sembra sprigionare quando il pallone gli arriva tra i piedi. Se il primo pensiero corre subito a Lamine Yamal , il talento del Barcellona che ha stregato il calcio europeo , a Torino c’è un altro giovanissimo che sta facendo parlare di sé: Lamine Ba . Non gioca ancora nei grandi stadi né sotto i riflettori della Champions, ma nelle giovanili della Juventus il suo nome inizia già a circolare con insistenza. Dribbling, accelerazioni e una naturale confidenza con il gol hanno trasformato questo classe 2013 in una piccola celebrità dei tornei giovanili. I video delle sue giocate stanno facendo il giro dei social e hanno attirato l’attenzione anche all’estero. In molti lo hanno scoperto grazie a un filmato condiviso durante il torneo LaLiga Futures . E così, mentre il mondo del calcio osserva Yamal crescere tra i grandi, qualcuno inizia a chiedersi se anche la Juventus non abbia trovato il suo “Lamine”.

Chi è Lamine Ba

Lamine Ba è un attaccante italo-senegalese che milita nell’Under 13 della Juventus e che, nonostante la giovanissima età, ha già attirato l’attenzione di osservatori e appassionati. Nato nel 2013, è uno dei prospetti più chiacchierati del settore giovanile bianconero, dove viene soprannominato “baby bomber” per la facilità con cui trova la via del gol. Il suo nome ha iniziato a circolare con maggiore insistenza dopo alcuni tornei internazionali, nei quali ha mostrato qualità tecniche fuori dal comune per un dodicenne. In particolare, durante la rassegna giovanile LaLiga Futures, alcune sue giocate sono state condivise anche dai canali ufficiali della competizione. Quel breve video è bastato per farlo conoscere a un pubblico molto più ampio. Non c’è alcun legame diretto con Lamine Yamal, se non la coincidenza del nome e la sensazione di trovarsi davanti a un talento precoce. A Torino, però, il suo percorso è seguito con grande attenzione. Tecnici e addetti ai lavori lo considerano un diamante ancora da modellare, ma dalle potenzialità evidenti.

Le caratteristiche tecniche del giovane talento

A rendere speciale Lamine Ba è prima di tutto la combinazione tra struttura fisica e qualità tecniche. Pur essendo un classe 2013, mostra una presenza atletica importante rispetto ai coetanei, che gli consente di reggere i contrasti e difendere il pallone con sorprendente sicurezza. Ma la forza fisica non è l’unica arma del suo repertorio. Ba possiede un ottimo controllo di palla e una grande sicurezza quando affronta l’avversario nell’uno contro uno. Ama puntare il difensore, saltarlo in dribbling e creare superiorità numerica con accelerazioni improvvise. Il suo senso del gol è già molto sviluppato: conclude con naturalezza sia di destro e sia di sinistro, spesso si rende protagonista di azioni personali. In campo mostra anche una certa versatilità tattica. Può agire come centravanti puro all’interno di un tridente offensivo, ma è capace anche di partire da una posizione più esterna per accentrarsi e concludere. Questa duttilità lo rende un attaccante difficile da leggere per le difese avversarie.