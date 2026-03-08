Mandzukic e la serata indimenticabile allo Stadium, post social emoziona i tifosi Juve: "Per sempre..."

La Juve è un club esigente, abituato a vincere e che pretende molto da tutti coloro che indossano questa maglia. Il motto è chiaro: "Fino alla fine". In questo senso ci sono pochi giocatori nella storia recente bianconera che hanno interpretato meglio di Mario Mandzukic queste parole. Il croato nei quattro anni passati a Torino ha combattuto su ogni pallone, mettendo tutto se stesso in ogni azione. E questo i tifosi lo sanno e glielo hanno dimostrato nel pre partita di Juve-Pisa.
Mandzukic, accoglienza speciale allo Stadium
"Il guerriero che non si è mai arreso, il gigante capace di difendere e segnare goal indimenticabili", così lo speaker dello Stadium ha annunciato l'ingresso in campo di Mandzukic prima dell'inizio di Juve-Pisa. L'ex attaccante, infatti, con la sua 17 in mano, è tornato a Torino per salutare i tifosi bianconeri, che lo hanno riempito di applausi. Tanti sorrisi e un po' di emozione negli occhi di un giocatore che a Cardiff in finale di Champions League ha segnato una rete che ha fatto sognare milioni di bianconeri in giro per il mondo.
L'abbraccio con Vlahovic
Mandzukic alla Juve ha vinto praticamente tutto: 4 Scudetti, 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italia. Per lui ben 162 presenze in bianconero, 44 gol e 26 assist, per un giocatore che ha sempre messo la squadra davanti a tutto e tutti. Un simbolo di professionalità, che può essere preso come esempio anche dai giocatori della squadra di Spalletti. Non a caso il croato è andato subito a salutare Dusan Vlahovic, a bordocampo in "borghese" perchè ancora alle prese con qualche problema fisico e non ancora convocato.
Il messaggio di Mandzukic: "Sempre un posto speciale nel mio cuore"
L'attaccante croato su X ha quindi voluto ringraziare tutti i tifosi della Juve per la bellissima accoglienza: "Grazie per l'incredibile accoglienza di ieri. Sono fiero degli anni che ho speso qui, combattendo per questa maglia e condividendo momenti indimenticabili con tutti voi. Questo club e questi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie, Bianconeri. Per sempre uno di voi".
I commenti dei tifosi
Tanti i commenti dei tifosi della Juve, che non hanno potuto far altro che ricordare con gioia le sue gesta in bianconero: "Grazie per gli anni passati alla Juve, sei stato un vero 'Uomo' che ha messo in campo cuore e anima per la squadra". Un altro ha aggiunto: "Marione, ce ne vorrebbero 11 come te! Con la tua grinta, con il tuo coraggio, con il tuo impegno. Grazie per tutto, se un esempio fuori e dentro il campo". E ancora: "Grazie per tutto quello che ha fatto! Eri un guerriero vero e ogni volta che entravi in campo portavi rispetto alla maglia della Juve, come dovrebbe essere. Non dimenticherà mai quanto ero felice nel poterti vedere in azione, a dare il 150% per 95 minuti. Grazie Marione".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juve è un club esigente, abituato a vincere e che pretende molto da tutti coloro che indossano questa maglia. Il motto è chiaro: "Fino alla fine". In questo senso ci sono pochi giocatori nella storia recente bianconera che hanno interpretato meglio di Mario Mandzukic queste parole. Il croato nei quattro anni passati a Torino ha combattuto su ogni pallone, mettendo tutto se stesso in ogni azione. E questo i tifosi lo sanno e glielo hanno dimostrato nel pre partita di Juve-Pisa.
Mandzukic, accoglienza speciale allo Stadium
"Il guerriero che non si è mai arreso, il gigante capace di difendere e segnare goal indimenticabili", così lo speaker dello Stadium ha annunciato l'ingresso in campo di Mandzukic prima dell'inizio di Juve-Pisa. L'ex attaccante, infatti, con la sua 17 in mano, è tornato a Torino per salutare i tifosi bianconeri, che lo hanno riempito di applausi. Tanti sorrisi e un po' di emozione negli occhi di un giocatore che a Cardiff in finale di Champions League ha segnato una rete che ha fatto sognare milioni di bianconeri in giro per il mondo.
L'abbraccio con Vlahovic
Mandzukic alla Juve ha vinto praticamente tutto: 4 Scudetti, 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italia. Per lui ben 162 presenze in bianconero, 44 gol e 26 assist, per un giocatore che ha sempre messo la squadra davanti a tutto e tutti. Un simbolo di professionalità, che può essere preso come esempio anche dai giocatori della squadra di Spalletti. Non a caso il croato è andato subito a salutare Dusan Vlahovic, a bordocampo in "borghese" perchè ancora alle prese con qualche problema fisico e non ancora convocato.