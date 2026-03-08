"Lo negano ma è stato così", "Yildiz, quei crismi...": il poker Juve visto da Sky

La Juve contro il Pisa ha portato a casa una vittoria netta, un 4-0 che ha riportato sorrisi e fiducia all'interno dello spogliatoio bianconero, come dimostrato dall'abbraccio finale con Spalletti (qui le parole al termine della partita). I bianconeri sono tornati a vincere in Serie A dopo più di un mese e ora la speranza è che possano continuare così per rimanere in lotta per un posto in Champions League. Non bisogna però farsi ingannare dal risultato: per tutto il primo tempo la squadra di Hiljemark ha risposto colpo su colpo alla Juve e solo dopo i cambi effettuati da Spalletti la Vecchia Signora è riuscita a sbloccare la partita.
Condò non ha dubbi: "I cambi hanno spaccato in due la partita"
In particolare, l'ingresso in campo di Boga e l'uscita di David hanno permesso a Yildiz di spostarsi al centro dell'attacco. Da lì il turco ha trovato l'assist per l'1-0 e poi la rete del 3-0. Una prestazione totale da parte del numero 10 bianconero, che ha dimostrato ancora una volta di essere il fuoriclasse di questa Juve. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato: "Quella di stasera era una partita in cui era obbligatorio vincere. Il primo tempo è stato molto difficolto per la Juventus. Gli allenatori negano che una singola mossa cambi la partita, quindi lo farà anche Spalletti stasera, ma quando tu nell'intervallo togli David che aveva fatto male, metti Boga e sposti Yildiz al centro, diventa dominante: assist, rete e giocate straordinarie. I cambi hanno davvero spaccato in due la partita".
Che ruolo per Yildiz? Borghi: "Ha i crismi per essere un fuoriclasse"
La prestazione di Yildiz (ecco le sue parole) è stata praticamente perfetta, come sottolineato da Stefano Borghi: "Ritengo che Yildiz, pur essendo un ragazzo di vent'anni, abbia veramente i crismi per essere il giocatore della fascia fuoriclasse. E quei giocatori lì, specialmente nel calcio che si gioca oggi che è un calcio con posizioni liquide, non più fisse, le posizioni se le vanno a prendere a seconda della partita, dei contesti, dei momenti".
"Lui mi pare che abbia dimostrato di saperlo fare, poi dentro di se sicuramente avrà una posizione preferita e il numero che ha sulla maglia mi fa pensare che si senta un numero 10 - ha continuato -. Quindi più vicino alla porta sta, più dentro il campo sta e più è felice. Ma è una mia supposizione. Quel che è certo è che Yildiz rende. È vero che non segnava da 8 partite, ma era stato sempre pericoloso, era stato sempre in qualche modo l'interruttore della Juventus. E poi a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei compagni, questo è un giocatore che si adatta, ma adatta la partita a se".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juve contro il Pisa ha portato a casa una vittoria netta, un 4-0 che ha riportato sorrisi e fiducia all'interno dello spogliatoio bianconero, come dimostrato dall'abbraccio finale con Spalletti (qui le parole al termine della partita). I bianconeri sono tornati a vincere in Serie A dopo più di un mese e ora la speranza è che possano continuare così per rimanere in lotta per un posto in Champions League. Non bisogna però farsi ingannare dal risultato: per tutto il primo tempo la squadra di Hiljemark ha risposto colpo su colpo alla Juve e solo dopo i cambi effettuati da Spalletti la Vecchia Signora è riuscita a sbloccare la partita.
Condò non ha dubbi: "I cambi hanno spaccato in due la partita"
In particolare, l'ingresso in campo di Boga e l'uscita di David hanno permesso a Yildiz di spostarsi al centro dell'attacco. Da lì il turco ha trovato l'assist per l'1-0 e poi la rete del 3-0. Una prestazione totale da parte del numero 10 bianconero, che ha dimostrato ancora una volta di essere il fuoriclasse di questa Juve. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato: "Quella di stasera era una partita in cui era obbligatorio vincere. Il primo tempo è stato molto difficolto per la Juventus. Gli allenatori negano che una singola mossa cambi la partita, quindi lo farà anche Spalletti stasera, ma quando tu nell'intervallo togli David che aveva fatto male, metti Boga e sposti Yildiz al centro, diventa dominante: assist, rete e giocate straordinarie. I cambi hanno davvero spaccato in due la partita".