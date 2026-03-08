"Lo negano ma è stato così", "Yildiz, quei crismi...": il poker Juve visto da Sky

"Lui mi pare che abbia dimostrato di saperlo fare, poi dentro di se sicuramente avrà una posizione preferita e il numero che ha sulla maglia mi fa pensare che si senta un numero 10 - ha continuato -. Quindi più vicino alla porta sta, più dentro il campo sta e più è felice. Ma è una mia supposizione. Quel che è certo è che Yildiz rende. È vero che non segnava da 8 partite, ma era stato sempre pericoloso, era stato sempre in qualche modo l'interruttore della Juventus. E poi a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei compagni, questo è un giocatore che si adatta, ma adatta la partita a se".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE