Rosucci, 10 anni di Juve e rinnovo: "Guida e modello bianconero per le nuove generazioni"

Martina Rosucci continuerà a vestire la maglia della Juventus Women anche nelle prossime stagioni. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo del contratto della centrocampista, proseguendo così un rapporto iniziato nel 2017 e diventato negli anni sempre più solido. Una scelta che testimonia la fiducia reciproca tra la società e una delle figure più rappresentative dello spogliatoio. Con questa estensione Rosucci si prepara a raggiungere un traguardo significativo: la decima stagione con le bianconere. Un percorso costruito partita dopo partita, che l’ha vista protagonista nei momenti più importanti della crescita del club nel calcio femminile italiano. Il suo contributo è stato determinante sia sul campo sia all’interno del gruppo.

Una leader bianconera dentro e fuori dal campo

Nel corso degli anni Rosucci è diventata molto più di una semplice giocatrice per la Juventus. La sua presenza rappresenta stabilità, esperienza e spirito di appartenenza, elementi fondamentali per una squadra che ha costruito una mentalità vincente stagione dopo stagione. Con il passare del tempo la centrocampista ha assunto un ruolo sempre più centrale nello spogliatoio, diventando un punto di riferimento per compagne e staff tecnico. La sua leadership non si manifesta soltanto durante le partite, ma anche nella quotidianità degli allenamenti, dove trasmette determinazione e professionalità. Rosucci è una di quelle figure capaci di guidare con l’esempio, aiutando le giocatrici più giovani a comprendere cosa significhi davvero indossare la maglia bianconera. Il senso di responsabilità, la grinta e la capacità di sostenere la squadra nei momenti difficili l’hanno resa una delle personalità più rispettate del gruppo. In campo si distingue per intelligenza tattica, qualità tecniche e grande spirito di sacrificio, caratteristiche che negli anni hanno contribuito alla costruzione dell’identità della Juventus Women. Fuori dal campo, invece, rappresenta uno dei volti simbolo del progetto bianconero, incarnando valori come dedizione, continuità e appartenenza al club.

I dettagli del rinnovo fino al 2027

Il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 conferma quanto Martina Rosucci sia considerata una pedina fondamentale nel progetto della Juventus Women. La centrocampista, arrivata nel 2017, ha accompagnato fin dall’inizio la crescita del club nel panorama del calcio femminile italiano. Con questa estensione continuerà a far parte di un gruppo che punta a rimanere competitivo ai massimi livelli. In quasi otto stagioni con la Juventus, Rosucci ha collezionato 183 presenze ufficiali, contribuendo in modo concreto ai successi conquistati dalla squadra. Il suo palmarès con la maglia bianconera comprende sei Scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane e una Serie A Women’s Cup, trofei che testimoniano il ciclo vincente costruito dal club negli ultimi anni. Il rinnovo non rappresenta soltanto la prosecuzione di un rapporto professionale, ma anche la conferma di un legame forte tra la giocatrice e la Juventus. Rosucci continuerà a essere una delle guide dello spogliatoio, affiancando le nuove generazioni e contribuendo alla crescita del gruppo. Con lo sguardo rivolto alle prossime stagioni, la sua esperienza e la sua leadership resteranno elementi chiave per il futuro delle bianconere.

