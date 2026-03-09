Wanda Nara posta Spalletti, scatto a sorpresa dopo la bufera Icardi: "Che piacere rivederti, mister"

Wanda Nara ha pubblicato due storie sul proprio profilo Instagram che la ritraggono insieme a Luciano Spalletti , incontrato dopo il derby tra Milan e Inter vinto dai rossoneri grazie alla firma di Estupinan . I due in foto appaiono sorridenti, con l'ex moglie di Mauro Icardi che ha taggato direttamente il tecnico della Juventus: "Che piacere rivederti, mister". Ma il passato tra loro due non è sempre stato rose e fiori, anzi. Nella stagione 2018-2019 Spalletti sedeva sulla panchina dell'Inter ed è lì che iniziò il suo rapporto burrascoso con Mauro Icardi , all'epoca capitano dei nerazzurri. Il rapporto tra i due si incrinò quando la moglie ed agente dell'argentino, ovvero Wanda Nara, partecipando spesso a programmi televisivi sportivi, rilasciò dichiarazioni critiche sulla gestione tecnica dell’Inter e sulla posizione del marito nella squadra. Le sue parole, percepite come un’ingerenza negli equilibri dello spogliatoio, non furono ben accolte né dalla società né da Spalletti.

La rottura con Icardi

Il momento di rottura tra Spalletti e Icardi arrivò quando l’Inter decise di togliere la fascia di capitano all'argentino, assegnandola a Samir Handanović. La scelta fu motivata ufficialmente da questioni interne, ma molti osservatori collegarono la decisione anche alle continue tensioni create dalle dichiarazioni di Wanda Nara in pubblico. Nella sua autobiografia, Spalletti spiegò i motivi reali di quella scelta: "C'era un solo modo per evitare una guerra nello spogliatoio: le scuse di Mauro Icardi. Non arrivarono mai. Il giorno dopo chiesi al capitano, davanti a tutti i compagni, di spiegare le parole di Wanda Nara. Di giustificarle in qualche modo. Mi sembrava il minimo, come forma di rispetto per gli altri. Mauro rispose che a parlare non era stata la moglie Wanda, ma il suo procuratore Nara, e che l'aveva fatto esclusivamente a questo titolo. Era impossibile gestire la situazione. Non c'era verso. Dovetti dirgli due cose, togliergli la fascia di capitano e darla ad Handanovic. Il consenso della società c'era, ma era silente. Lui la prese male, molto male. Di fatto, per non perdere la squadra, persi Icardi, l'uomo e il calciatore". Icardi rimase quindi fuori squadra per diverso tempo, ufficialmente per un problema al ginocchio ma la realtà era che il rapporto con allenatore e società era ormai compromesso. La situazione si risolse a fine stagione quando Icardi e Inter accettarono l'offerta del Psg.