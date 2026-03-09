"Spalletti? Niente di straordinario": Biasin ci prova, Mauro netto: "Senza di lui neanche col Pisa"

Il lavoro di Spalletti: miracolo o no?

David è stato bocciato da tutti, al contrario di Spalletti, che tutti vorrebbero sulla panchina bianconera anche il prossimo anno. Sabatini ne ha parlato: "Giusto rinnovare Spalletti? Che sia giusto è evidente e che ci sia un bel gruppo è testimoniato dall’abbraccio di Thuram. Sta facendo un miracolo? Ora però parlare di miracolo nell’aver battuto il Pisa mi sembra esagerato". Biasin a tal proposito ha aggiunto: "Spalletti, che sta facendo un ottimo lavoro, lo sa anche lui che non sta facendo una cosa straordinaria, sei uscito da Coppa Italia e Champions, devi puntare ad arrivare nelle prime quattro". Differente il pensiero di Clemente Russo: "Il miracolo penso che ci sta, gioca senza centravanti". Mauro ha concluso: "Per me è tutto merito di Spalletti, devono affrettarsi ad assicurarselo per il futuro. Le sostituzioni a fine primo tempo dimostrano le capacità dell’allenatore nel rischiare su un gruppo che ha bisogno di qualcos’altro, perché da soli non ce la fanno a tirare fuori la prestazione che serve a vincere partite come quella contro il Pisa".