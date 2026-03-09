"Spalletti? Niente di straordinario": Biasin ci prova, Mauro netto: "Senza di lui neanche col Pisa"

La sconfitta della Roma contro il Genoa ha fatto sorridere più di qualcuno dalle parti di Torino. Ora la Juve si trova a un solo punto di distanza dal Como e dai giallorossi, dopo il rischio di finire a meno sette prima del gol di Gatti all'Olimpico. La vittoria contro il Pisa, arrivata anche per merito dei cambi di Spalletti, ha mostrato una squadra perfettamente in simbiosi con il proprio allenatore. E l'abbraccio di Thuram va proprio in questa direzione. A Pressing hanno elogiato il lavoro del tecnico e hanno analizzato la partita, mettendo in evidenza pro e contro della Vecchia Signora
Yildiz e Spalletti, i tesori della Juve
Yildiz e Spalletti sono stati i due temi principali del salotto televisivo e l'ex Inter Ranocchia ne ha parlato subito, mettendo in evidenza i loro meriti: "Yildiz è un talento giovane, che prova sempre a fare qualcosa che tante volte gli riesce. Per me Spalletti sta facendo un grande lavoro, entrando in una squadra senza aver avuto il mercato estivo che non ha fatto lui. C’è un bel clima, vedo i ragazzi che gli vogliono bene e si trovano bene con lui. Se ti trovi male con l’allenatore fai fatica a dargli tutto". Una spiegazione che ha trovato il consenso di Trevisani: "L’unica cosa che ora non manca alla Juve è l’allenatore, va sistemata in altri ruoli". E da qui l'attenzione si è spostata su un problema molto evidente in casa bianconera, la mancanza di una punta, visto anche l'infortunio di Vlahovic.
Juve, il problema 9 e la corsa Champions
Mauro ha evidenziato come la squadra di Spalletti stia giocando senza una punta di livello: "La Juve deve mettere Gatti e Yildiz centravanti, l’Inter senza Lautaro ha avuto Bonny ed Esposito". Poi Trevisani ha aggiunto: "Anche perché Yildiz è il più forte in tutti e tre i ruoli: è il più forte centravanti, il più forte esterno sinistro e il più forte esterno destro". Sabatini si è poi espresso sulla corsa Champions: "Se la classifica resta consolidata così, restano Como-Juve-Roma per un posto. Nella corsa che deve fare la Juve per il quarto posto è fondamentale il ritorno di Vlahovic". Mauro: "Ho paura a dirlo, ma il Como mi sembra favorito". Poi l'ex centrocampista è ritornato sul problema attaccante: "Mi dispiace umanamente per David, ma credo che non possa più giocare da centravanti nella Juve" - ha sentenzionato senza troppi giri di parole. E allora la domanda è sorta spontanea: Luciano sta facendo qualcosa di straordinario?
Il lavoro di Spalletti: miracolo o no?
David è stato bocciato da tutti, al contrario di Spalletti, che tutti vorrebbero sulla panchina bianconera anche il prossimo anno. Sabatini ne ha parlato: "Giusto rinnovare Spalletti? Che sia giusto è evidente e che ci sia un bel gruppo è testimoniato dall’abbraccio di Thuram. Sta facendo un miracolo? Ora però parlare di miracolo nell’aver battuto il Pisa mi sembra esagerato". Biasin a tal proposito ha aggiunto: "Spalletti, che sta facendo un ottimo lavoro, lo sa anche lui che non sta facendo una cosa straordinaria, sei uscito da Coppa Italia e Champions, devi puntare ad arrivare nelle prime quattro". Differente il pensiero di Clemente Russo: "Il miracolo penso che ci sta, gioca senza centravanti". Mauro ha concluso: "Per me è tutto merito di Spalletti, devono affrettarsi ad assicurarselo per il futuro. Le sostituzioni a fine primo tempo dimostrano le capacità dell’allenatore nel rischiare su un gruppo che ha bisogno di qualcos’altro, perché da soli non ce la fanno a tirare fuori la prestazione che serve a vincere partite come quella contro il Pisa".
