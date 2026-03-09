Juve, una serata con Torricelli a parlare di Champions e juventinità: iscriviti gratis

Serata di juventinità

È iniziato la scorsa settimana, con Fabrizio Ravanelli, ed è stato un grande successo. Serata fantastica, ricca di aneddoti e di juventinità. Un’ora di intervista nella quale Ravanelli si è aperto e ha raccontato anche episodi inediti e poi le domande del pubblico alle quali il bomber ha risposto con grande disponibilità.

Partecipa gratuitamente

Partecipare è gratuito, basta iscriversi qui e presentarsi alle 20.15 di giovedì 12 da Edit in piazza Teresa Noce 15. Restano ancora pochi posti, quindi affrettatevi a prenotare il vostro per regalarvi una serata di pura juventinità.