Juve, una serata con Torricelli a parlare di Champions e juventinità: iscriviti gratis

Sta per andare in scena la seconda puntata del format nel quale i campioni d'Europa della Juventud del 1996 si raccontano a un pubblico che può fare domande. Iscriviti gratuitamente
2 min
Juve, una serata con Torricelli a parlare di Champions e juventinità: iscriviti gratis
TORINO - C’è qualcosa che vorresti chiedere al migliore in campo della finale di Roma ’96? L’occasione ci sarà giovedì 12 marzo, alle 20.30, quando Moreno Torricelli sarà ospite del format “L’Indimenticabile 1996” da Edit a Torino, un live podcast con i campioni d’Europa della Juventus 1995-96.

 

Serata di juventinità

È iniziato la scorsa settimana, con Fabrizio Ravanelli, ed è stato un grande successo. Serata fantastica, ricca di aneddoti e di juventinità. Un’ora di intervista nella quale Ravanelli si è aperto e ha raccontato anche episodi inediti e poi le domande del pubblico alle quali il bomber ha risposto con grande disponibilità.

 

Partecipa gratuitamente

 

Partecipare è gratuito, basta iscriversi qui e presentarsi alle 20.15 di giovedì 12 da Edit in piazza Teresa Noce 15. Restano ancora pochi posti, quindi affrettatevi a prenotare il vostro per regalarvi una serata di pura juventinità.

 

