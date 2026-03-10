Zhegrova non aspetta e sorprende tutti: il segnale forte alla Juventus e a Spalletti

TORINO - Ieri libero, oggi pure. Poi però la testa sarà esclusivamente all’Udinese: no, non si può sbagliare. E il peso della partita è ben chiaro nella testa dei giocatori della Juventus, tant’è che di caricarla Spalletti non avrà neanche bisogno. Del resto, dei suoi ragazzi si fida e - a proposito di fiducia - quanto visto con il Pisa gli ha proprio fatto ritrovare il sorriso. Perché la squadra è tornata a esprimersi ai livelli visti prima di febbraio. E perché l’ha fatto dopo un primo tempo in cui ogni cosa era sembrata figlia dello sconforto dovuto dai risultati e dalla pressione scaturita dagli stessi. Quanto vale, quel gol di Gatti a Roma. Più di un punto. Forse tre. Considerato il risultato dei giallorossi a Genova, magari addirittura sei. A ogni modo, si ripartirà più da lì che dalla sfida col Pisa, perché Udine val bene un altro esame di maturità. Da passare.