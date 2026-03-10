Bomber Juve: tutti i nomi mercato per l'attaccante chiesto da Spalletti. David e Openda flop, Vlahovic...

La prossima estate per la Juve sarà certamente tempo di cercare un nuovo attaccante. I bianconeri potrebbero ancora avere Dusan Vlahovic come riferimento avanzato: possibile, infatti, che alla fine il serbo rinnovi il proprio contratto . Al contempo però sia Jonathan David che Luis Openda stanno disattendendo le aspettative, con la società che proverà dunque a cederli dopo un solo anno dal loro arrivo. Se il disegno nella mente della Juve dovesse concretizzarsi, con la permanenza di Vlahovic e la partenza degli altri due riferimenti avanzati, chi potrebbe arrivare come nuovo centravanti a completare il reparto? Molto dipenderà, ovviamente, dal risultato finale di questa stagione: la qualificazione o meno in Champions sposta e non di poco la possibilità di spesa per la punta. Ecco dunque una lista di possibili soluzioni, dalla meno cara alla più costosa (valori Transfermarkt): tra nomi nuovi, altri già cercati e sogni (quasi) impossibili.

Juve, idee per l'attacco: Keinan Davis (4 milioni di euro)

Una soluzione low cost potrebbe essere Keinan Davis, attaccante 28enne in forza all'Udinese. Per lui quest'anno un ottimo rendimento, signaldo 9 reti in 24 apparizioni in Serie A. Il centravanti inglese, dopo le esperienze con Aston Villa, Nottingham e Watford è arrivato ai bianconeri friulani nel 2023. Dopo due annate in sordina, quest'anno il livello si è decisamente alzato. Alto 191 cm, Davis è un centravanti fisico e dinamico, utile sia come riferimento per far salire la squadra sia per attaccare la profondità e finalizzare in area.

Mauro Icardi (5 milioni di euro)

Chissà che magari quest'estate, dopo essersi sfiorate varie volte, le strade di Juve e Mauro Icardi non si incrocino per davvero. L'esplosione in Serie A all'Inter la ricordano tutti, poi tra Psg e Galatasaray la parabola è andata un po' a scendere. Nonostante l'età (33 anni) e qualche problema fisico avuto nel recente passato, ciò che l'argentino non ha mai perso è il killer instinct: fino ad ora per lui 15 gol segnati in 1674', e cioè una rete ogni 111'. Già a gennaio era spuntata l'ipotesi Juve, a ridosso proprio del confronto Champions col Galatasaray. E chissà che dopo quanto accaduto ai tempi di Milano, anche Icardi non possa ritrovarsi pacificamente con Spalletti come fatto da... Wanda Nara.