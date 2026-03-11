Spalletti e Nico Gonzalez da incubo a risorsa Juve: ritorno, clausola e cifre. Come può finire con l'Atletico

Spalletti intrigato da Nico Gonzalez

Nico Gonzalez a Torino è rimasto un po’ scottato, soprattutto nella gestione Tudor, che nei mesi estivi l’ha impiegato come esterno destro a tutta fascia nel 3-4-2-1. Una collocazione che l’argentino ha sofferto da subito: non ha mai sentito la fiducia del tecnico croato ora al Tottenham, scherzo del destino suo avversario ieri negli ottavi di Champions League. E i pensieri della Juve? La società è chiamata ad ascoltare la proposta dell’Atletico Madrid. Anche perché quasi 30 milioni di euro farebbero comodo alle casse e scongiurerebbero l’ipotesi di una cessione illustre. Nico Gonzalez da solo, anche in caso di riscatto a 32 milioni di euro, certo non può finanziare il mercato. Ma almeno eviterebbe alla Juve di dover sacrificare altre pedine sull’altare della sostenibilità finanziaria. Spalletti, da aziendalista, è conscio del fatto che certe riflessioni passino sopra la sua testa. Ma, appunto, la prospettiva di allenare il trequartista rivalutato dal Cholo lo alletta non poco. Anche per la sua versatilità: il fatto di poter essere impiegato sia a destra che a sinistra, nel collaudato 4-2-3-1, è un punto di forza di Nico Gonzalez. E non è così comune.