"Juve in Champions, ma che ci va a fare con questa squadra? Come l'Italia ai Mondiali. Vlahovic un romanzo"

Il Mago Forest sta per tornare in onda. E con lui tutta la banda della GialappaShow (dal 30 marzo, ogni lunedì alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8). Si dichiara subito un “tifoso della Juventus soft” (non come Giorgio Gherarducci milanista doc e Marco Santin, interista). Di quelli che non si è ancora ripreso “dalla cessione di Roberto Baggio. Non ci posso ancora credere come sia potuto accadere”. Un tifoso che rivorrebbe in campo gente come “Dino Zoff, Antonello Cuccureddu, Claudio Gentile, Giuseppe Furino, Roberto Boninsegna, Roberto Bettega, Franco Causio…”. Ma il presente è un altro e l’obiettivo è poter rientrare tra le prime quattro, giocare la prossima Champions League.
Champions sì, ma poi? E Gattuso uguale...
Domanda semplice: questa Juventus ci può andare anche senza fare troppe magie? “È una Juve che può andare in Champions League, però mi chiedo cosa ci andiamo a fare in se la squadra poi è questa? A fare gli spettatori? Lo dico anche per la Nazionale di Gattuso. Magari arriveremo al Mondiale, però poi serve il miracolo per tenerci dentro. Con le nostre sole forze mi sembra che non possiamo andare lontano in questo momento. Serve il miracolo, che gli altri sbaglino. Però a volte i miracoli succedono…”. Meglio forse non andarci e costruire un progetto serio con Luciano Spalletti? “Andiamoci, andiamoci, poi vediamo che succede. Certo che vedere la Juve così lontana dalla testa della classifica non è da Juventus”. Si poteva fare di più? “Penso che la classifica dica la verità in questo momento sul campionato, però diciamo che per noi juventini ritrovarsi così dietro fa un po’ strano”.
"Teniamo Vlahovic. Tanto mica pago io"
Pensa che Spalletti sia l’allenatore giusto per riaprire un ciclo? “Faccio fatica a dirlo. L’unico che ci è riuscito negli ultimi anni è Gasperini con l’Atalanta. Da noi Conte e poi Allegri. Qui ogni due anni, quando va bene, si cambia allenatore”. Per chiudere l’anno al quarto posto serve che Dusan Vlahovic torni al top? “Quello di Vlahovic alla Juventus sembra un romanzo perché l'abbiamo rubato alla Fiorentina che già ci odiava prima. Poi è diventato il titolare inamovibile, poi il titolare da cedere e anche il titolare infortunato. È stato il nostro capocannoniere ma anche l’attaccante che non la buttava mai dentro. È stato tutto con noi. E chissà come ha vissuto questo ragazzo tutte queste situazioni. Fino all'altro giorno era dato per perso adesso si sta parlando invece di tenerlo. E teniamolo”. A qualsiasi cifra? “A qualsiasi cifra, tanto non devo mica pagare io…”.
