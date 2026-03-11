"Juve in Champions, ma che ci va a fare con questa squadra? Come l'Italia ai Mondiali. Vlahovic un romanzo"

"Teniamo Vlahovic. Tanto mica pago io"

Pensa che Spalletti sia l’allenatore giusto per riaprire un ciclo? “Faccio fatica a dirlo. L’unico che ci è riuscito negli ultimi anni è Gasperini con l’Atalanta. Da noi Conte e poi Allegri. Qui ogni due anni, quando va bene, si cambia allenatore”. Per chiudere l’anno al quarto posto serve che Dusan Vlahovic torni al top? “Quello di Vlahovic alla Juventus sembra un romanzo perché l'abbiamo rubato alla Fiorentina che già ci odiava prima. Poi è diventato il titolare inamovibile, poi il titolare da cedere e anche il titolare infortunato. È stato il nostro capocannoniere ma anche l’attaccante che non la buttava mai dentro. È stato tutto con noi. E chissà come ha vissuto questo ragazzo tutte queste situazioni. Fino all'altro giorno era dato per perso adesso si sta parlando invece di tenerlo. E teniamolo”. A qualsiasi cifra? “A qualsiasi cifra, tanto non devo mica pagare io…”.