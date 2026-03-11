Bilancio Juve, serve un addio da almeno 25 milioni: l'indiziato numero uno e gli altri sacrificabili

Juve, chi sono i sacrificabili

Poi l’infortunio, le incertezze, la voglia di rimanere e di giocarsi le sue carte a Torino hanno fatto sì che tutto attorno a lui si sia affievolito, sostanzialmente abbassato in termini di volume e intensità. Rimane un giocatore sacrificabile, però. E come lui, nello stesso range di costo, ce ne sono pochi. Magari Miretti, anche se piace tanto all’allenatore. Di sicuro non Koopmeiners, poiché si andrebbe a registrare una minusvalenza che farebbe male. Più probabilmente David: si è fatto sotto il Lione del suo vecchio mentore Fonseca, e in generale l’idea alla Continassa è di non ripartire né da lui, né da Openda (che però partirà in prestito). Si va di conti, persino spiccioli, sicuramente decisivi. Perché nella mini rivoluzione che ha in testa la Juventus, certo guidata da Spalletti, un passaggio chiave sarà legato inoltre ai discorsi di bilancio: 20-25 milioni per tirare il fiato e per andare più decisi verso l’obiettivo. Che è la Champions, sì. Ma soprattutto innestare il circolo virtuoso dopo troppi anni a perdersi in quello vizioso.