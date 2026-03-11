Openda, operazione disastrosa: la via d'uscita Juve passa per la Turchia e parla Tedesco

Dal Bosforo potrebbe arrivare una scialuppa di salvataggio per la Signora, impelagata in un affannoso problema da risolvere in vista dell’estate e possibilmente il più in fretta possibile: ricollocare sul mercato e soprattutto trovare sistemazione a Lois Openda. Soluzione tutt’altro che semplice, a maggior ragione dinanzi alle prestazioni fornite dall’attaccante. Lo scarso rendimento rappresenta, infatti, l’ostacolo principale, visto che la punta belga ha decisamente deluso finora. Tanto da non mettere più neppure piede in campo come quinto cambio nelle ultime settimane.
Openda sulla scia di Arthur Melo
Una bocciatura in piena regola, quella di Luciano Spalletti per il calciatore che il Ceo Damien Comolli ha prelevato in prestito con obbligo di riscatto dal Lipsia per 44 milioni complessivi e a condizioni davvero facili (la Juve deve classificarsi tra le prime dieci della Serie A). Col senno del poi: un’operazione disastrosa e che rischia di gravare a lungo sulle spalle della Juventus. Un po’ come capitato in passato con Arthur Melo e non solo. Quando strapaghi un giocatore che floppa in maniera evidente, diventa poi durissima rivenderlo altrove...
Flop Openda, un estimatore in Turchia
Al limite puoi cederlo in prestito (possibilmente oneroso) con diritto di riscatto e sperare che il suddetto elemento, cambiando aria, possa rinascere. Difficile ma non impossibile. Almeno questa è la speranza che coltivano dalle parti della Continassa nei confronti del classe 2000, il cui rendimento è stato decisamente deficitario e al di sotto di ogni aspettativa. Appena 2 gol in 33 presenze tra Serie A e coppe (Champions League e Coppa Italia) per l’ex Lens a suggellare un’andata da incubo e che rende complicato attirare nuove pretendenti in vista della sessione estiva. Motivo per cui in casa bianconera sperano negli amatori ed estimatori di vecchia data. Uno dei quali adesso è di stanza in Turchia, precisamente a Istanbul dove allena il Fenerbahce che potrebbe puntellare il reparto offensivo tra qualche mese. Il riferimento va naturalmente a Domenico Tedesco che ha guidato, ma soprattutto lanciato da titolare nella nazionale belga, il numero 20 juventino. Un feeling speciale che potrebbe riaccendersi facendo da sponda alla stessa società bianconera. Per ora siamo nell’alveo dei sondaggi e delle richieste di informazioni per Openda. I classici pour parler di fine inverno che però tra qualche mese potrebbero sfociare in contatti diretti e magari in una trattativa vera e propria.
Dal Bosforo potrebbe arrivare una scialuppa di salvataggio per la Signora, impelagata in un affannoso problema da risolvere in vista dell’estate e possibilmente il più in fretta possibile: ricollocare sul mercato e soprattutto trovare sistemazione a Lois Openda. Soluzione tutt’altro che semplice, a maggior ragione dinanzi alle prestazioni fornite dall’attaccante. Lo scarso rendimento rappresenta, infatti, l’ostacolo principale, visto che la punta belga ha decisamente deluso finora. Tanto da non mettere più neppure piede in campo come quinto cambio nelle ultime settimane.
Openda sulla scia di Arthur Melo
Una bocciatura in piena regola, quella di Luciano Spalletti per il calciatore che il Ceo Damien Comolli ha prelevato in prestito con obbligo di riscatto dal Lipsia per 44 milioni complessivi e a condizioni davvero facili (la Juve deve classificarsi tra le prime dieci della Serie A). Col senno del poi: un’operazione disastrosa e che rischia di gravare a lungo sulle spalle della Juventus. Un po’ come capitato in passato con Arthur Melo e non solo. Quando strapaghi un giocatore che floppa in maniera evidente, diventa poi durissima rivenderlo altrove...