Openda, operazione disastrosa: la via d'uscita Juve passa per la Turchia e parla Tedesco

Flop Openda, un estimatore in Turchia

Al limite puoi cederlo in prestito (possibilmente oneroso) con diritto di riscatto e sperare che il suddetto elemento, cambiando aria, possa rinascere. Difficile ma non impossibile. Almeno questa è la speranza che coltivano dalle parti della Continassa nei confronti del classe 2000, il cui rendimento è stato decisamente deficitario e al di sotto di ogni aspettativa. Appena 2 gol in 33 presenze tra Serie A e coppe (Champions League e Coppa Italia) per l’ex Lens a suggellare un’andata da incubo e che rende complicato attirare nuove pretendenti in vista della sessione estiva. Motivo per cui in casa bianconera sperano negli amatori ed estimatori di vecchia data. Uno dei quali adesso è di stanza in Turchia, precisamente a Istanbul dove allena il Fenerbahce che potrebbe puntellare il reparto offensivo tra qualche mese. Il riferimento va naturalmente a Domenico Tedesco che ha guidato, ma soprattutto lanciato da titolare nella nazionale belga, il numero 20 juventino. Un feeling speciale che potrebbe riaccendersi facendo da sponda alla stessa società bianconera. Per ora siamo nell’alveo dei sondaggi e delle richieste di informazioni per Openda. I classici pour parler di fine inverno che però tra qualche mese potrebbero sfociare in contatti diretti e magari in una trattativa vera e propria.