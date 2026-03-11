Juve, hai il tuo Sinner: blindato il talento delle giovanili, c'è la firma

Uno sguardo al presente e uno al futuro. Se la Juve tiene il focus sulla prima squadra, tra corsa Champions (squadra al lavoro con vista Udinese) e programmazione, non dimentica di certo di gettare le basi per il futuro. Il club in questi anni ha dimostrato di avere costantemente un occhio di riguardo verso il settore giovanile, ed è per questo che ha deciso di consolidare il rapporto contrattuale con Alessandro Ghiotto nonostante la giovanissima età. Per il difensore grandi qualità e... una fortissima somiglianza con l'orgoglio del tennis italiano, Jannik Sinner.