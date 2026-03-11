Tuttosport.com
Juve, hai il tuo Sinner: blindato il talento delle giovanili, c'è la firma

Bianconeri, sguardo sempre vigile sul vivaio: primo contratto da professionista nonostante la giovanissima età
2 min
juveSettore giovanileghiotto
Juve, hai il tuo Sinner: blindato il talento delle giovanili, c'è la firma© Juventus.com
Juventus

Juventus

Uno sguardo al presente e uno al futuro. Se la Juve tiene il focus sulla prima squadra, tra corsa Champions (squadra al lavoro con vista Udinese) e programmazione, non dimentica di certo di gettare le basi per il futuro. Il club in questi anni ha dimostrato di avere costantemente un occhio di riguardo verso il settore giovanile, ed è per questo che ha deciso di consolidare il rapporto contrattuale con Alessandro Ghiotto nonostante la giovanissima età. Per il difensore grandi qualità e... una fortissima somiglianza con l'orgoglio del tennis italiano, Jannik Sinner.

Juve, Ghiotto: primo contratto da professionista

Classe 2010, 16 anni da neanche un mese, Ghiotto quest'oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club bianconero. L'annuncio del nuovo accordo col difensore dell'Under 16 attraverso una nota diramata dalla società: "Giornata speciale per Alessandro Ghiotto. Il difensore classe 2010, che lo scorso 16 febbraio ha compiuto 16 anni, ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera con scadenza 30 giugno 2028. Ghiotto, protagonista con l’Under 16 di mister Gridel, sta proseguendo con ottimi risultati il suo percorso all’interno del Settore Giovanile del Club.  Congratulazioni, Alessandro!".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

