Vlahovic-Juve, miracolo Spalletti e rinnovo: come si arriva alla cifra che vogliono tutti

Sondaggio Lewandowski

No, il vizio non l’ha perso: ieri ha svolto per la prima volta l’allenamento interamente in gruppo. Lucio l’ha messo lì dove sa stare: in mezzo all’attacco. E ha raccolto un traversone da destra piazzandola di testa nella partitella finale. Una scena che non si vedeva da un po’, più o meno da quando Dusan si è dovuto fermare per infortunio. Da quel momento ognuno ha appreso e preso la notizia come una sorta di prova generale per il futuro, eppure la risposta finale è diventata una fortissima necessità di Vlahovic. Da cui Lucio ha intenzione di ripartire, però affiancandogli una prima punta di pari livello. Per budget e interessamenti, il primo nome è Kolo Muani. Ma non è l’unico: un sondaggio è stato fatto pure sulla situazione di Lewandowski, via dal Barcellona (a cui Vlahovic piace, in fondo), e si attenziona la situazione di Nicolas Jackson, oggi al Bayern, domani chissà.