Addio Juve per l'Inter? No problem, c'è il predestinato: il futuro si costruisce così

MILANO - Qualora Michele Sbravati, attuale responsabile del settore giovanile della Juventus, dovesse lasciare i bianconeri accettando un eventuale incarico di prestigio offertogli dall’Inter – l’addio di Massimo Tarantino ai nerazzurri, a fine stagione, è certo, con l’esperto dirigente che ritornerà alla Roma, dove era già stato tra il 2013 e il 2019: firmerà un’intesa quinquennale –, un profilo che piace parecchio a Torino è quello di Roberto Trapani, attuale responsabile del vivaio del Genoa. Al momento non c’è nulla di certo, sia perché in Viale della Liberazione stanno comunque considerando altri professionisti, sia perché comunque Sbravati, il cui contratto scadrà nel 2028, non ha per ora dato segnali di voler interrompere il proprio rapporto lavorativo con la Juventus, anzi.