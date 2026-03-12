Mr Tether, ecco il più ricco d'Italia: dal muro Juve all'ultimo record

Più le cripto della Nutella. Più gli investimenti di bisogni certamente primari. Più l’innovazione della tradizione. E più Devasini di Ferrero. È il segno dei tempi, del resto. Bisogna adeguarsi. Pure al fatto che Giancarlo Devasini, fondatore della criptovaluta Tether - che a sua volta detiene circa il 12% della Juventus - sia diventato l’italiano più ricco al mondo. E che l’abbia fatto battendo un altro orgoglio piemontese come il leader dell’impero dolciario (e non solo). Comunque, una scalata niente male, sottolineata e raccontata coi numeri di Forbes, che indicano stavolta un sorpasso a dir poco netto: Devasini è arrivato a quota 89,3 miliardi di euro; Ferrero - pur avendo incrementato di 7,5 miliardi di euro il suo patrimonio in un anno - si è fermato a 48,8. Un bell’abisso. Quasi il doppio. Che rende l’azionista juventino la 22esima persona più ricca al mondo.