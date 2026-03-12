Inter, Napoli, Roma, Atalanta: occhio Juve, l'Udinese sa battere le grandi e l'attacco fa paura

Per l'anticipo di sabato sera con la Juventus si va verso il soldout al Blunenergy stadium di Udine . Nonostante il prezzo del settore ospiti abbia creato non pochi malumori - biglietto unico a 60 euro - per il match restano in vendita poche decine di tagliandi della sola tribuna centrale, che si conta di esaurire entro domani. Circa la formazione, Kosta Runjaic potrà contare sul suo attacco titolare, Davis-Zaniolo capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difesa quest'anno. L'obiettivo è aggiungere lo scalpo della Juventus a quelli prestigiosi già conquistati in stagione: Inter (in trasferta), Napoli , Atalanta e Roma . L'infortunio di Zemura toglie dubbi sulla titolarità sulla sinistra - affidata a Kamara , con Arizala pronto dalla panchina - mentre a destra Ehizibue è l'unica arma dopo la rottura del crociato di Zanoli. Qualche dubbio a centrocampo: ballottaggi tra Piotrowski e Miller e tra Ekkelenkamp e Atta , che potrebbe essere utilizzato a gara in corso.

Udinese, Runjaic punta su Davis e Zaniolo

L'Udinese è indubbiamente una delle squadre più sorprendenti di questo campionato, che finora ha ben figurato anche con le big. La squadra di Runjaic si trova attualmente all'11° posto in classifica a quota 36 punti. Insomma, dati decisamente entusiasmanti per una squadra che in estate è stata costretta a salutare due pedine importanti quali Lucca - attualmente al Nottingham Forest in prestito dal Napoli - e Thauvin, il quale sta trascinando il Lens nelle zone alte della classifica in Ligue 1. I friulani possono però godere di una nuova coppia d'attacco: quella composta da Davis e Zaniolo. Il primo ha finora collezionato 9 gol e 3 assist in 24 presenze nel nostro campionato, mentre l'ex Roma e Atalanta, in altrettante partite, vanta 5 gol e 3 assist.

Runjaic, che risultati con le big. Juve avvisata!

Il tecnico tedesco sta ben figurando all'Udinese, squadra sulla quale ha cucito un'identità ben chiara. I friulani si trovano a soli tre punti dall'8°, occupato dal Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra di Runjaic ha conquistato dei risultati davvero importanti nel corso della stagione attuale, mettendo ko l'Inter di Chivu a San Siro per 2-1, grazie alle reti di Davis su rigore ed Atta, rimontando l'iniziale vantaggio di Dumfries. Con il gol dell'ex Zaniolo ha regalato tre punti ai suoi contro l'Atalanta a novembre, così come Ekkelenkamp, decisivo nelle vittorie su Napoli e Roma al Bluenergy Stadium col punteggio di 1-0. Insomma, è un Udinese che arriva alla sfida contro la Juventus di Spalletti con un ottimo ruolino di risultati contro le big, con i bianconeri di Torino che dovranno tentare in ogni modo di travalicare la difesa friulana per riavvicinarsi alla zona Champions.