Conferenza Juve, Spalletti non parla prima dell'Udinese: ecco chi ci sarà al suo posto

Contro il Pisa è stato tra i migliori in campo, anche se non ha trovato il gol e ora per Conceicao è tempo di prendersi anche altre responsabilità. Il portoghese presenterà la sfida contro l'Udinese alle 14 alla vigilia del match al posto di Spalletti . Una strategia di comunicazione che la Juve sta portando avanti da qualche settimana: prima è toccato al capitano Locatelli, poi allo stacanovista Kalulu e ora è il tempo di Chico. I bianconeri si trovano nel momento più importante della stagione e la prossima giornata non possono sbagliare, visto anche il big match tra Como e Roma in programma.

Conceicao presenta Udinese-Juve

L'Udinese in casa è un avversario ostico, lo ha dimostrato contro il Napoli e anche con la Roma. La Juve non può prendere la sfida sottogamba, ma ora ha un grande vantaggio: può concentrarsi solo sulla Serie A. Nell'ultimo allenamento Spalletti ha ritrovato anche Vlahovic e Milik, che si sono fatti notare durante la sedura. Una risorsa in più per il fotofinish del campionato. Oltre ai gol della punta, la Vecchia Signora ha bisogno anche dell'estro di Conceicao, per non contare sempre sulle giocate di Yildiz. Il portoghese contro il Pisa si è preso tante responsabilità e ora lo farà anche al microfono per mettere tutti sull'attenti per il viaggio in Friuli, dove la Juve deve ritornare con i tre punti.

