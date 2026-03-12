Udinese-Juve, la probabile formazione di Spalletti: dubbi davanti e dietro

Contro il Pisa la Juve è tornata finalmente a vincere in Serie A. I bianconeri hanno battuto i neroazzurri 4-0 e ora si preparano a sfidare l'Udinese, match in programma sabato 14 marzo alle 20:45 (e da non sottovalutare). La squadra di Spalletti vorrà continuare a vincere così da rimanere in corsa per un posto in Champions League. Il quarto posto, infatti, attualmente occupato dal Como, dista soltanto un punto ma per qualificarsi servirà fare meglio della squadra di Fabregas e della Roma. I precedenti recenti sono tutti dalla parte di Spalletti, visto che la Juve ha già battuto la squadra di Runjaic in due occasioni questa stagione: 3-1 all'andata e 2-0 in Coppa Italia. Vietato però abbassare la guardia: servirà la miglior formazione possibile.
Udinese-Juve, la probabile formazione
Uno dei più grandi dubbi in vista della sfida contro l'Udinese riguarda la porta: chi sarà il titolare? Dopo gli errori grossolani di Di Gregorio che hanno fatto perdere punti importanti alla Juve, Spalletti nelle ultime uscite gli ha preferito Perin. Prima della sfida contro il Pisa, però, l'allenatore bianconero ha chiariato: "La scelta di Perin è una cosa normale. Gliel'ho proprio detto che avrei dato all'altro di rifiatare e a lui di far vedere le sue qualità. Dalla prossima si valuta in maniera differente". Contro l'Udinese, quindi, potrebbe anche tornare titolare l'ex Monza, ma l'impressione è che il ballottaggio sia ancora apertissimo.
Certezze in difesa
La retroguardia è forse il reparto dove Spalletti ha meno dubbi. Kalulu è infatti ormai una certezza assoluta di questa squadra, imprescindibile sulla destra. Discorso simile per Bremer e Cambiaso, pilastri della difesa bianconera. L'unico dubbio sarebbe potuto essere sul partner al centro della difesa del difensore brasiliano. Contro il Pisa era toccato a Gatti, sostituito dopo 45 minuti per far subentrare Kelly. L'inglese è mancino e nel passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 la sua presenza in campo era fondamentale in fase di impostazione. Ecco quindi che l'inglese è ancora favorito per una maglia da titolare, così da permettere a Spalletti di poter cambiare assetto di gioco anche a partita in corso in caso di necessità.
Le scelte a centrocampo e sulla trequarti
In mezzo al campo Spalletti è pronto a puntare ancora sulla coppia composta da Locatelli e Thuram. L'italiano è il capitano e metronomo della squadra mentre il francese con la sua gamba è il giocatore in grado di strappare e spaccare in due il centrocampo avversario. Pochi dubbi anche sulla trequarti dove i titolarissimi restano Conceicao (sarà lui a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita), McKennie e Yildiz, giocatori più talentuosi e pericolosi della rosa a disposizione dell'allenatore italiano. Verso la panchina, quindi, Koopmeiners, Zhegrova, Miretti e Adzic, pronti a lasciare il segno anche subentrando nel secondo tempo.
Ballottaggio in attacco: Spalletti ha una tentazione
Il punto di domanda più grande riguarda l'attacco. Contro il Pisa, David è sceso in campo da titolare ma la Juve è riuscita a segnare 4 gol solo dopo la sua sostituzione. L'ingresso in campo di Boga e lo spostamento di Yildiz come falso nove, infatti, hanno dato una svolta alla partita. Il canadese è quindi in ballottaggio con l'ivoriano per una maglia da titolare, ma c'è anche una terza tentazione. Anche Vlahovic, infatti, è tornato a disposizione e si gioca le sue chance di giocare dal 1' minuto. Difficile vederlo subito titolare ma il serbo potrebbe anche rivelarsi un'arma interessante a partita in corso.
