Udinese-Juve, la probabile formazione di Spalletti: dubbi davanti e dietro

Certezze in difesa

La retroguardia è forse il reparto dove Spalletti ha meno dubbi. Kalulu è infatti ormai una certezza assoluta di questa squadra, imprescindibile sulla destra. Discorso simile per Bremer e Cambiaso, pilastri della difesa bianconera. L'unico dubbio sarebbe potuto essere sul partner al centro della difesa del difensore brasiliano. Contro il Pisa era toccato a Gatti, sostituito dopo 45 minuti per far subentrare Kelly. L'inglese è mancino e nel passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 la sua presenza in campo era fondamentale in fase di impostazione. Ecco quindi che l'inglese è ancora favorito per una maglia da titolare, così da permettere a Spalletti di poter cambiare assetto di gioco anche a partita in corso in caso di necessità.