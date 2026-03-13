Juve in Portogallo per l'ex Serie A: come cambia la difesa e chi a sorpresa può partire

TORINO - La Juve si muove. Sì, nel vero senso della parola. Viaggi canonici per visionare giocatori, tappe che servono per capire quali possano essere i rinforzi più adatti per la squadra che verrà allestita nella prossima stagione. Il difensore centrale, da questo punto di vista, viene considerato una priorità: Spalletti ha indicato questo reparto tra quelli che hanno la necessità di alzare il livello complessivo. Non bastano, insomma, gli elementi già presenti. Anche perché, tolto Gleison Bremer , nel computo dei centrali nessuno viene considerato incedibile. Persino lo stesso Lloyd Kelly , che a Lucio piace molto per la sua capacità di depurare e smistare palloni. I centrali di piede sinistro, oltretutto, sono merce rarissima.

Le trattative per Senesi

Proprio per questo la Juve non esclude la possibilità di ascoltare delle proposte irrinunciabili per l’ex Newcastle, che in Premier League ha una fila nutrita di ammiratori. Le trattative per arrivare a Marcos Senesi, che da luglio sarà ufficialmente svincolato dopo la positiva esperienza nelle file del Bournemouth, stanno proseguendo a passo spedito: la Juve ha già presentato un’offerta scritta al ragazzo. Più bassa rispetto a quella dell’Aston Villa, ma il blasone bianconero affascina. E i soldi, per un giocatore che ha la possibilità di firmare il contratto più importante della sua vita a 28 anni, rappresentano tanto ma non tutto. Marco Ottolini, nel frattempo, valuta altri difensori. Andandoli personalmente a vedere, com’è successo la settimana scorsa con Jakub Kiwior, ora in forza al Porto. Il polacco ha caratteristiche simili a Kelly ed è una pedina che la Juve aveva già seguito, anche durante la gestione di Cristiano Giuntoli.