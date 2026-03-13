Spalletti e la Juve, fumata bianca e all-in mercato: il patto Champions per rifare la squadra

Meglio un incontro in più. Una chiacchierata in più, una puntualizzazione in più, una parola in più. Soprattutto in questa fase: tra la Juve e Luciano Spalletti, con vista sulla prossima stagione, non ci devono essere spazi per malintesi o fraintendimenti. Nessuno può promettere cose che non sarà in grado di mantenere. I punti di vista sono lineari. Da una parte c’è la società: oggi senza quarto posto assicurato non ci sono margini per pianificare un mercato come si deve, una campagna di rafforzamento che colmi realmente le mancanze attuali della rosa. Dall’altra c’è l’allenatore: uno che in quattro mesi e mezzo ha dimostrato di avere idee per ribaltare ogni cosa, per sopperire a quasi tutte le lacune tecniche (a quella della punta si affida a Dusan Vlahovic: domani sarà convocato dopo tre mesi e mezzo di stop e anche per il suo rinnovo il piede è premuto sull’acceleratore). E che adesso si aspetta un mercato estivo da Juve, con un solo scopo: tornare subito competitivi per vincere. Il tempo è poco per tutti: per il club che non può più vivere anni zero, per Lucio che a 67 anni continua ad allenare solo per il gusto del grande calcio e dei traguardi più prestigiosi.